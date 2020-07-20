Нічого страшного у просіданні гривні на 10% я не бачу - Гетманцев

Поступова девальвація гривні на 10% разом з іншими підтримувальними заходами створить стимули для економіки, вважає голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Якщо говорити про курс гривні, то на думку багатьох експертів, вона переоцінена в межах 10%. Це питання, яке має вирішувати Національний банк... Але нічого страшного в поступовому, повільному просіданні гривні в рамках 10% я особисто не бачу", - сказав Гетманцев під час онлайн-конференції аналітичного центру CASE Україна в понеділок.

При цьому він зазначив, що не бачить жодних підстав для неконтрольованої емісії або різкої девальвації.

"У нас немає підстав говорити про неконтрольовану емісію або різке падіння курсу гривні. Цього немає в намірах голови НБУ і цього немає в намірах у жодного з нас", - наголосив він.

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Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський вважає, що через курс гривні українські підприємства "недоотримали мільйони і закрилися", за його словами, всі підприємці "прекрасно розуміють" ситуацію навколо глави НБУ.

Міністр економіки Ігор Петрашко заявив, що у короткостроковій перспективі оптимальний рівень інфляції має бути не нижче 8-9%.

Заяви про зростання інфляції або ослаблення гривні є контрпродуктивними, оскільки можуть спричинити скорочення інвестицій, споживання та зайнятості. Про це йдеться у дослідженні, яке провели професор Каліфорнійського університету в Берклі, член Редколегії VoxUkraine Юрій Городніченко, та професорка KSE Соломія Шпак.