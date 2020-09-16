НБУ вперше з липня продав валюту для згладжування коливань курсу - ICU

15 вересня Національний банк вперше з липня продав 35 мільйонів доларів з резервів для згладжування курсових коливань.

Про це повідомив аналітик інвестгрупи ICU Михайло Демків у Facebook.

"Вчора НБУ продавав валюту вперше з липня. Загальний обсяг - близько $35 млн", - написав він.

Facebook МиХайло демків

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 16 вересня на рівні 28,05 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,34 грн (на 15 вересня - 33,25 гривні).

Зазначимо, що починаючи з 28 серпня офіційний курс гривні знижується кожного робочого дня з рівня 27,38 гривні за долар.

Економічна правда