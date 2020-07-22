Заступник міністра фінансів Гелетій став заступником голови НБУ

Рада Національного банку 22 липня призначила заступником голови НБУ Юрія Гелетія. Його кандидатуру запропонував новий голова НБУ Кирило Шевченко.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Олег Чурій з 23 липня 2020 року припинить виконання повноважень заступника голови Нацбанку у зв’язку із завершенням строку повноважень та звільненням з посади.

Гелетій – політично незалежний технократ, досвідчений та обізнаний професіонал. Він має достатній практичний досвід роботи в державному секторі та безпосередньо в Національному банку. Гелетій користується повагою та підтримкою міжнародних фінансових кіл і партнерів", – наголосив Шевченко.

Також очільник НБУ прокоментував припинення повноважень Чурія:

"Я переконаний, що український фінансовий ринок за останні п’ять років змінився на краще... Все це свідчить, що Національний банк може проводити справжні реформи, від яких виграє і бізнес, і громадяни.

Я особисто дуже давно знаю та поважаю Олега Чурія як професіонала і щиро дякую за вагомий внесок та здійснені реформи", - заявив Шевченко.

Гелетій працював у Національному банку, де протягом 2003−2015 років пройшов шлях від економіста І категорії до керівника підрозділу в структурі банківського нагляду.

З жовтня 2015 року до липня 2018 року Гелетій обіймав посаду директора Департаменту фінансової політики Міністерства фінансів , де, зокрема, займався питаннями стратегічного реформування державного банківського сектору, розвитку ринку фінансових послуг, ринку цінних паперів.

З липня 2018 року працював на посаді заступника Міністра фінансів.

Нагадуємо:

Рада Національного банку відмовилися призначити Олега Чурія на посаду заступника голови НБУ терміном у 7 років. Раніше він обіймав цю посаду 5 років.

У червні 2020 року в заступника голови правління НБУ Олега Чурія закінчувався 5-річний термін повноважень. Смолій запропонував Чурію знову обійняти цю посаду – цього разу на 7 років.

Рішення перепризначити заступника голови НБУ мала ухвалити Рада НБУ. Але в останній день червня Рада НБУ відмовилася внести питання призначення Чурія у порядок денний.

У Нацбанку зазначили, що таке рішення може вказувати на політичну вмотивованість окремих членів Ради НБУ, які не підтримали цю пропозицію.

Раду НБУ впродовж багатьох років очолює Богдан Данилишин, який має перманентний конфлікт з правлінням НБУ. У 2019 році Рада НБУ визнала діяльність правління Національного банку в частині формування та реалізації валютно-курсової політики неефективною.

У відповідь Яків Смолій натякнув на синхронність тез Ради НБУ на чолі з Данилишиним та олігарха Ігоря Коломойського з його прибічниками. За словами Смолія, частина Ради НБУ безпідставно продукує негативну оцінку політиці НБУ.

Член Ради НБУ Віктор Козюк вважає, що Рада НБУ втягнута в політичні протистояння.

Економічна правда