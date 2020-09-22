Бізнес прогнозує курс гривні до долара на рівні 29 грн у 2021 році – ЄБА

На 2021 рік український бізнес закладає курс гривні до долара на рівні 29 грн/долар, свідчить дослідження прогнозів бізнесу Global Outlook, проведене Європейською бізнес асоціацією.

Про це заявила виконавчий директор ЄБА Анна Дерев'янко, представляючи результати дослідження, передає "Інтерфакс-Україна".

Також повідомляється, що 60% опитаних компаній планують залишити штат в нинішньому складі, 28% - збільшувати, 12% - скорочувати. 54% опитаних планують збільшувати зарплату співробітникам.

За словами Дерев'янко, дослідження показало, що необхідність судової реформи вперше вийшла у вимогах бізнесу до уряду на перше місце, залишивши боротьбу з корупцією на другому місці. На третьому - необхідність стабільності в політичній площині і хороше управління.

У ЄБА додали, що 60% опитаних представників компаній-членів ЄБА мають позитивні очікування щодо зростання бізнесу в 2021 році, у минулому році таких було 77%, а у 2018 році - 75%.

При цьому, 37% опитаних очікують 10% росту доходів, а 28% - зростання на 10-20%.

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Нагадаємо:

Середньорічний курс долара до гривні у 2021 році очікується на рівні 29,1 гривні за долар.