НБУ за тиждень продав на міжбанку 71 мільйон доларів

Протягом 14-18 вересня Нацбанк продав на міжбанківському ринку 71 млн доларів.

Про це повідомляє FinClub з посиланням на дані НБУ.

Зазначається, що усі 71 млн доларів НБУ продав у ході інтервенцій за єдиним курсом розміщення пропозиції з купівлі іноземної валюти (Matching).

При цьому, вперше з липня центробанк не проводив інтервенції з купівлі валюти.

Загалом з початку року Нацбанк купив на міжбанку валюти на 4,509 млрд доларів і продав на 3,363 млрд доларів. Таким чином, з початку 2020 року чиста купівля валюти НБУ склала 1,147 млрд доларів.

Нагадаємо:

15 вересня Національний банк вперше з липня продав 35 мільйонів доларів з резервів для згладжування курсових коливань.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 21 вересня на рівні 28,17 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,35 грн (на 18 вересня - 33,17 гривні).

Зазначимо, що найнижчий курс гривні у 2020 році було зафіксовано 30 березня - 28,18 грн за долар.

Читайте також: Курс валют: як він визначається, хто на нього впливає і на що треба орієнтуватись