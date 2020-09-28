Нацбанк збільшив продаж валюти на міжбанку

На минулому тижні (21-25 вересня) Нацбанк продав на міжбанківському валютному ринку 160,5 млн доларів.

Про це повідомляє FinClub з посиланням на дані НБУ.

Зазначається, що усі 160,5 млн доларів Нацбанк продав у ході інтервенцій за єдиним курсом розміщення пропозиції з купівлі іноземної валюти (Matching).

Водночас регулятор другий тиждень поспіль не проводив інтервенції з купівлі валюти.

Загалом з початку року Нацбанк купив на міжбанку валюти на 4,509 млрд доларів і продав на 3,523 млрд доларів. З початку 2020 року чиста купівля валюти НБУ склала 986,1 млн доларів.

Нагадаємо:

Протягом 14-18 вересня Нацбанк продав на міжбанківському ринку 71 млн доларів.

15 вересня Національний банк вперше з липня продав 35 мільйонів доларів з резервів для згладжування курсових коливань.