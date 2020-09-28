Гривня подешевшала до долара до рівня грудня 2018 року

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 29 вересня на рівні 28,30 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,03 грн (на 25 вересня - 32,87 гривні).

Востаннє настільки дешевою гривня до долара була 2 грудня 2018 року, тоді НБУ встановив курс у 28,39 гривень за долар.

НБУ

Нагадуємо:

28 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,29 - 28,31 гривні. На закритті 28,27 - 28,29 гривні.

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