Зеленський вважає, що через курс гривні українські компанії "недоотримали мільйони і закрилися"

Президент України Володимир Зеленський вважає, що через курс гривні українські підприємства "недоотримали мільйони і закрилися", за його словами, всі підприємці "прекрасно розуміють" ситуацію навколо глави НБУ.

Про це він сказав на зустрічі з представниками бізнесу Чернівецької області 8 липня, передає "Радіо Свобода".

"Те, що мільйони недоотримали підприємства через цей курс і закрилися, - це правда.

Ми з цим боролися з самого початку моєї каденції, з літа 2019 року... Так, і ми підтримуємо незалежність Національного банку, але говорили всім, що як ми можемо жити, якщо у нас навіть бюджет порахований за курсом 30, а гривня, ви бачите, яка у нас. Нам говорили, що це ринкові умови, банк незалежний тощо, і ви це прекрасно все знаєте", - підкреслив президент.

За його словами, усі підприємці "прекрасно розуміють" ситуацію навколо голови Національного банку.

Він додав, що довкола вистачає "людей, які "допомагають" Україні", і навів приклад заяви ексголови НБУ Валерії Гонтаревої, що МВФ потрібно не надавати підтримку Україні, доки не призначать незалежного керівника НБУ.