Зеленський вважає, що через курс гривні українські компанії "недоотримали мільйони і закрилися"
Президент України Володимир Зеленський вважає, що через курс гривні українські підприємства "недоотримали мільйони і закрилися", за його словами, всі підприємці "прекрасно розуміють" ситуацію навколо глави НБУ.
Про це він сказав на зустрічі з представниками бізнесу Чернівецької області 8 липня, передає "Радіо Свобода".
"Те, що мільйони недоотримали підприємства через цей курс і закрилися, - це правда.
Ми з цим боролися з самого початку моєї каденції, з літа 2019 року... Так, і ми підтримуємо незалежність Національного банку, але говорили всім, що як ми можемо жити, якщо у нас навіть бюджет порахований за курсом 30, а гривня, ви бачите, яка у нас. Нам говорили, що це ринкові умови, банк незалежний тощо, і ви це прекрасно все знаєте", - підкреслив президент.
За його словами, усі підприємці "прекрасно розуміють" ситуацію навколо голови Національного банку.
Він додав, що довкола вистачає "людей, які "допомагають" Україні", і навів приклад заяви ексголови НБУ Валерії Гонтаревої, що МВФ потрібно не надавати підтримку Україні, доки не призначать незалежного керівника НБУ.
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Нагадуємо:
3 липня Верховна Рада схвалила звільнення голови Національного банку Якова Смолія за власним бажанням через "політичний тиск".
1 липня голова Смолій написав та подав на ім’я президента Володимира Зеленського заяву про відставку через "систематичний політичний тиск".
Смолій серед механізмів політичного тиску на НБУ назвав проплачені мітинги, тиск через суди, інформаційні атаки та необгрунтовані політичні оцінки.
2 липня президент Володимир Зеленський зареєстрував проєкт постанови про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку.
Смолій став головою НБУ 15 березня 2018 року, коли Верховна Рада підтримала звільнення Гонтаревої з посади голови Нацбанку і призначила його на цю посаду.
Співрозмовники ЕП у Верховній Раді повідомили, що наразі розглядаються три можливі кандидатури на посаду голови НБУ.
Президент Володимир Зеленський провів консультації з керівництвом Національного банку України та учасниками фінансового ринку щодо кандидатури нового голови НБУ.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що тиску на голову НБУ з Офісу президента не було та він не бачить ризиків щодо девальвації гривні.
8 липня стало відомо, що ексголова НБУ Валерія Гонтарева заявила, ніби МВФ має "заморозити" співпрацю з Україною та зажадати достроково погасити кредити, поки президент України Володимир Зеленський не призначить незалежного голову Нацбанку.
Служба безпеки України просить екскерівницю НБУ Валерію Гонтареву не поширювати заяви, які можуть нанести шкоду національній безпеці держави, зокрема, в фінансово-економічній сфері та негативно вплинути на ситуацію в країні.
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