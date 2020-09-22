Нова команда НБУ дала ринку сигнал про недопущення зміцнення курсу гривні - Фіала

Нова команда Національного банку України дала ринку сигнал про недопущення зміцнення курсу гривні, вважає глава інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала.

Про це він повідомив під час Global Outlook в Києві у вівторок передає Інтерфакс-Україна.

"На відміну від попередньої команди НБУ, яка викуповувала долар, але (...) не міняла напрямок, давала курсу зміцнюватися, нова команда не давала курсу зміцнюватися і дала ринку сигнал, що вона не буде дозволяти гривні зміцнюватися", - сказав він.

За словами Фіали, гравці на ринку зрозуміли позицію Нацбанку, що також призвело до девальвації.

"Ми бачимо курс вже 28,20-28,25 грн/$ 1, що змусило НБУ минулого тижня продати більше $70 млн десь на рівні 28,15 грн/$ 1, щоб цю девальвацію трохи пригальмувати", - додав він.

Глава Dragon Capital додав, що незважаючи на декларацію командою нового глави НБУ Кирила Шевченка щодо незмінності політики центробанку і продовження плаваючого курсоутворення, судячи по інтервенціях на міжбанківському валютному ринку, які Нацбанк проводив останні півтора місяці, "всім гравцям (і банкам, і експортерам) стало зрозуміло , що НБУ буде підігравати або допомагати виконати ті завдання, які озвучив президент і які закладені бюджеті".

Читайте також: Курс валют: як він визначається, хто на нього впливає і на що треба орієнтуватись