Повернення Коломойському акцій Приватбанку: суд призупинив розгляд справи

Госпсуд Києва призупинив розгляд провадження за позовом про незаконність договору купівлі-продажу Приватбанку.

Як повідомив виконуючий обов’язки голови суду Петро Паламар, відповідне рішення 16 жовтня ухвалила суддя Людмила Шкурдова.

"Наскільки я знаю, причина зупинення - до розгляду іншої судової справи, яка розглядається не в Господарському суді міста Києва. Вона розглядається в Україні, в іншому суді", - підкреслив він.

За його словами, рішення про припинення розгляду справи з’явиться в Єдиному реєстрі судових рішень через кілька днів.

На сайті суду зазначається, що судове засідання у справі Приватбанку, призначене на 10:30 17 жовтня, не відбудеться "у зв’язку із зупиненням провадження до набрання законної сили рішення у справі №826/7432/17".

Як повідомляє прес-служба, суд працює у звичайному режимі.

Представник Коломойського Олександр Винниченко підтвердив, що Госпсуд зупинив розгляд справи.

За словами Винниченка, його клієнт зберігає позицію, що держава незаконно відібрала у нього акції банку.

Він також допустив, що мінування будівлі суду відбулося в інтересах відповідачів.

Водночас керівник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту Нацбанку Віктор Григорчук повідомив, що підстава для припинення справи - розгляд справи про націоналізацію, за яким Окружний адмінсуд Києва виніс рішення в квітні.

Нагадаємо:

Коломойський у суді вимагає повернути йому акції Приватбанку.

До націоналізації Коломойському належали 41,6572% акцій Приватбанку, Triantal Investments Ltd - 16,5748% акцій.

Як повідомлялося, уряд країни 18 грудня 2016 року, посилаючись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів Приватбанку, найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію Приватбанку і влила в його капітал понад 155 млрд грн.

Екс-власники банку вважають проведену націоналізацію, в результаті якої вони повністю позбулися своїх акцій, незаконною, тоді як Приватбанк і держава вимагають від них додаткового відшкодування шкоди.

Наразі сторони ведуть судові суперечки, як в Україні, так і в зарубіжних юрисдикціях.

Згідно з даними Нацбанку, Приватбанк на 1 квітня 2019 року за розміром загальних активів (525,698 млрд грн) займав 1-е місце серед 77 банків.

Економічна правда