Україна не домовилась з МВФ про нову програму остаточно — джерела

В переговорах України з Міжнародним валютним фондом про нову програму співпраці є помітний прогрес, однак остаточних домовленостей не досягнуто.

Про це ЕП повідомив співрозмовник, знайомий з позицією кредитора.

Як відомо, Україна домовляється про трирічну програму співпраці EFF (програма розширеного фінансування) вартістю 5-6 мільярдів доларів

За словами джерела, причин, чому не вдалося досягти остаточних домовленостей, кілька.

Перша - загроза незалежності Національному банку та тиск на керівництво НБУ, а саме голову НБУ Якова Смолія та його заступницю Катерину Рожкову.

Підставою для цієї загрози є можлива поява Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування діяльності керівництва Національного банку та керівництва Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у 2014-2019 роках. Очолити її може народний депутат Олександр Дубінський.

Друга причина - перспективи розвитку ситуації з Приватбанком. Кредитор тримає у фокусі скандал, який виник після публікації інтерв’ю прем’єр міністра Олексія Гончарука Financial Times. FT написала про те, що, за словами Гончарука, Київ хоче досягти компромісу з Ігорем Коломойським щодо націоналізації Приватбанку. Пізніше Гончарук спростував цю заяву.

"Було б добре, якби це спростував не тільки прем’єр, але й президент", - сказав співрозмовник видання.

Третя причина – ставлення уряду щодо очікуваної з 1 травня 2020 року лібералізації ціни на газ. У 2017-2018 роках уряд Володимира Гройсмана всупереч домовленостям з кредитором продовжував регулювання ціни на блакитне паливо. З боку уряду Гончарука поки таких спроб немає, але грубе порушення домовленостей з української сторони в минулому підвищило градус недовіри в теперішніх переговорах з кредитором про майбутню співпрацю.

Четверта причина – невизначеність з бюджетом на 2020 рік. Як повідомив співрозмовник видання, "проект бюджету-2020 не подобається багатьом, але МВФ в цьому переліку немає". Втім, у фонді розуміють, що до моменту прийняття у другому читанні проект кошторису зміниться і хочуть бачити як саме.

Нагадуємо:

Візит місії Міжнародного валютного фонду мав тривати з 10 до 24 вересня.

Пізніше місія подовжила своє перебування в Києві на 2 дні.

Галина Калачова, ЕП