Зеленський: Я не можу поговорити з Коломойським про Приватбанк через тиск суспільства

Президент Володимир Зеленський вважає, що треба спілкуватися з Ігорем Коломойським та іншими олігархами напряму, але не може цього робити через тиск суспільства.

Про це гарант Конституції повідомив під час зустрічі із журналістами.

"Я гадаю що варто говорити з Коломойським з приводу Приватбанку. Моя позиція державна - я буду захищати Україну, він про це знає", - коментує Зеленський.

Президент наголосив, що попередні намагання провести відверті перемовини з Коломойським призвели до обурення всередині країни і серед міжнародних партнерів.

"Як тільки ми хотіли провести відверті розмови з олігархами і проговорювати їх вплив, з’явилось фото, яке підняло обурення в суспільстві і серед міжнародних партнерів", - заявив Зеленський.

"Але в суді не все так чесно, не все так чисто і не у всіх цих справах ми можемо перемогти", - сказав президент.

Зеленський вважає, що можливими домовленностями має займатися міжнародний експерт в цій справі, адже він сам не отримав підтримку суспільства у цьому.

"Тому, будь-ласка, Національний банк, суд, Коломойський. Хай самі займаються. Але всі мають знати, якщо ці справи програють, то відповідальність будуть нести ті, хто в ці справи був залучений", - заявив президент.

За словами Зеленського, якщо в української сторони є слабкість в тій чи іншій судовій справі, то треба розмовляти з Коломойським, аби держава не понесла жодних збитків.

"Треба сісти і сказати: дивись, так не буде, грошей немає, ніхто нічого не поверне, давай врегульовувати. Ти хочеш жити в цій країні? Давай. Але мені не дають можливість це зробити", - коментує ситуацію президент.

Зеленський наголошує, що готовий сісти за перемовини з будь-яким олігархом.

"Вони стали дуже багатими в нашій країні, тому тепер вони повинні попрацювати на нашу країну", - сказав президент.

Натомість відсутність діалогу з олігархами позбавляє його можливості ставити свої умови, що будуть корисні країні.

"У вас є 2 млрд? 1 млрд - на дороги. Отак треба говорити. Жорстко і нормально - це і є правила. Якщо в мене немає з ними (олігархами - ЕП) зустрічей, тоді не може бути правил. Тоді суд", - резюмував Зеленський.

Нагадуємо:

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155,3 мільярда гривень.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку.

Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави.

19 квітня стало відомо про ще одне рішення суду на користь Коломойського у справі Приватбанку.

Суд повністю задовольнив позов підконтрольної Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd щодо процедури примусової конвертації акцій в капітал банку при націоналізації.

20 квітня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки Ігоря Коломойського за кредитами рефінансування Приватбанку, отриманими до входження держави в капітал.

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Економічна правда