Керівництво НБУ та Мінфіну вирушили до Вашингтону на збори з МВФ

Голова Національного банку Яків Смолій і міністр фінансів Оксана Маркарова відправляються до Вашингтона на щорічні збори Міжнародного валютного фонду і Світового банку.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

"Українська делегація зустрінеться з представниками МФВ, СБ, міжнародного депозитарію Clearstream, найбільших міжнародних компаній і банків, а також відбудуться двосторонні зустрічі з керівниками інших центробанків", - йдеться в повідомленні НБУ.

Згідно з ним, перший заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова та заступник голови Дмитро Сологуб приєднаються до Смолія 16 жовтня.

Нагадаємо:

Перемовини з МВФ про нову програму можуть загальмуватися через суперечку між державою і олігархом Ігорем Коломойським.



У вересні прем'єр-міністр Олексій Гончарук прогнозував підписання трирічної програми співпраці з Міжнародним валютним фондом у грудні 2019 року.

Щорічні збори МВФ і Світового банку цього року відбудуться у Вашингтоні з 15 до 20 жовтня.