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Керівництво НБУ та Мінфіну вирушили до Вашингтону на збори з МВФ

Вівторок, 15 жовтня 2019, 16:20

Голова Національного банку Яків Смолій і міністр фінансів Оксана Маркарова відправляються до Вашингтона на щорічні збори Міжнародного валютного фонду і Світового банку.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

"Українська делегація зустрінеться з представниками МФВ, СБ, міжнародного депозитарію Clearstream, найбільших міжнародних компаній і банків, а також відбудуться двосторонні зустрічі з керівниками інших центробанків", - йдеться в повідомленні НБУ.

Згідно з ним, перший заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова та заступник голови Дмитро Сологуб приєднаються до Смолія 16 жовтня.

Нагадаємо:

Перемовини з МВФ про нову програму можуть загальмуватися через суперечку між державою і олігархом Ігорем Коломойським.

У вересні прем'єр-міністр Олексій Гончарук прогнозував підписання трирічної програми співпраці з Міжнародним валютним фондом у грудні 2019 року.

Щорічні збори МВФ і Світового банку цього року відбудуться у Вашингтоні з 15 до 20 жовтня.

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МВФ НБУ Гончарук

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