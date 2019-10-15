Керівництво НБУ та Мінфіну вирушили до Вашингтону на збори з МВФ
Голова Національного банку Яків Смолій і міністр фінансів Оксана Маркарова відправляються до Вашингтона на щорічні збори Міжнародного валютного фонду і Світового банку.
Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.
"Українська делегація зустрінеться з представниками МФВ, СБ, міжнародного депозитарію Clearstream, найбільших міжнародних компаній і банків, а також відбудуться двосторонні зустрічі з керівниками інших центробанків", - йдеться в повідомленні НБУ.
Згідно з ним, перший заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова та заступник голови Дмитро Сологуб приєднаються до Смолія 16 жовтня.
Нагадаємо:
Перемовини з МВФ про нову програму можуть загальмуватися через суперечку між державою і олігархом Ігорем Коломойським.
У вересні прем'єр-міністр Олексій Гончарук прогнозував підписання трирічної програми співпраці з Міжнародним валютним фондом у грудні 2019 року.
Щорічні збори МВФ і Світового банку цього року відбудуться у Вашингтоні з 15 до 20 жовтня.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua