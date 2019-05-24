НБУ оскаржив рішення суду про незаконність націоналізації Приватбанку

Національний банк 24 травня подав апеляції на два вердикту Окружного адміністративного суду Києва від 18 квітня 2019 року, що скасувало рішення НБУ про виведення неплатоспроможного Приватбанку з ринку за участю держави та визначенні переліку пов'язаних осіб із Приватбанком.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Тому на сьогоднішній день зазначені судові рішення не вступили в законну силу і не мають ніяких правових наслідків", - йдеться у релізі Нацбанку.

Як повідомлялося, рішення ОАС Києва про неправомірність націоналізації Приватбанку 16 травня оскаржив Кабінет Міністрів.

Нагадаємо, що 21 травня Коломойський остаточно програв суди Нацбанку на 2,6 мільярда.

Детальніше про те, що означає рішення суду щодо Приватбанку, читайте в публікації: "Націоналізацію Приватбанку визнали незаконною. Що це означає?".

Вранці 24 травня повідомлялося, що НБУ може визнати Приватбанк неплатоспроможним вдруге.

Раніше Ігор Коломойський заявив, що знову планує стати співвласником Приватбанку, або ж повернути частину грошей, які були вкладені ним на момент націоналізації банку.

Читайте детальніше в інтерв'ю: "Ігор Коломойський: Поверніть мої акції в Приватбанку! Зарахуйте мені мої 50-60 мільярдів!".

Економічна правда