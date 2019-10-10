Зеленський: Західні партнери кажуть мені і впливати, і не впливати на ситуацію з Приватбанком
Президент Володимир Зеленський готовий "захищати інтереси України" у разі негативного рішення суду в справі Приватбанку, але не може впливати на суддів.
Про це він заявив на зустрічі з журналістами.
"[Ситуація з Приватбанком] важлива не тільки в переговорах з МВФ. Різні міжнародні партнери цікавляться цим питанням. Скажу чесно, на зустрічі з партнерами я питаю: "Ви хочете, щоб я впливав на це?". Вони кажуть: "Ні, ви, як президент, краще не впливайте. Ви якось так не впливайте, але і впливайте", - заявив Зеленський.
Президент додав, що жодного разу в житті не дзвонив суддям.
"Я у суддів нічого не просив. У мене дуже багато питань до нашого суду, але я не маю права впливати.
Подивимось на результат (розгляду судової справи щодо Приватбанку - ЕП). Якщо результат буде такий, що мені треба буде захищати нашу країну - я захищатиму нашу країну", - сказав Зеленський.
Він додав, що справа Приватбанку розглядається у різних юрисдикціях.
"Є суд і в Лондоні. Це складне і довге питання", - повідомив президент.
Нагадуємо:
У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".
Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155,3 мільярда гривень.
18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку.
Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави.
19 квітня стало відомо про ще одне рішення суду на користь Коломойського у справі Приватбанку.
Суд повністю задовольнив позов підконтрольної Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd щодо процедури примусової конвертації акцій в капітал банку при націоналізації.
20 квітня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки Ігоря Коломойського за кредитами рефінансування Приватбанку, отриманими до входження держави в капітал.
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Економічна правда
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