Новости 30 ноября: снижается внешняя помощь, нарастают экономические потери из-за блокирования дорог
Блокирование дорог польскими дальнобойщиками. В Украине нарастают экономические потери из-за действий польских протестующих.
Внешняя помощь снижается. В ноябре Украина получила наименьшее внешнее финансирование за последние полгода
Список спонсоров войны растет. НАПК внесло бельгийского независимого оператора газовой системы Fluxys в перечень международных спонсоров войны.
Взрывы вблизи двух АЭС. Эксперты МАГАТЭ в Украине сообщили о звуках боевых действий ночью вблизи Хмельницкой АЭС и Запорожской АЭС.
Приватизация-2024. В 2024 году Фонд госимущества запланировал не только продажу предприятий в рамках большой приватизации, но аукционы по аренде, в частности государственных земель сельскохозяйственного назначения.
Стоимость жизни в Киеве. Столица Украины город Киев существенно просел в рейтинге самых дорогих городов мира, заняв 132 место, что на 14 позиций ниже показателей довоенного 2021 года.
Вакансия Google в Украине. Google ищет нового руководителя для украинского представительства после того, как Дмитрий Шоломко ушел из Google Украина после 17 лет на этой должности.
Искусственный интеллект укрепляется. Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что искусственный интеллект будет "достаточно конкурентоспособным" с человеком уже через пять лет.
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Министры сельского хозяйства Украины и Франции недавно в Киеве встретились с представителями французских компаний, которые активно работают и поддерживают аграрный рынок Украины с первых дней войны.