Новости 30 ноября: снижается внешняя помощь, нарастают экономические потери из-за блокирования дорог

Блокирование дорог польскими дальнобойщиками. В Украине нарастают экономические потери из-за действий польских протестующих.

Внешняя помощь снижается. В ноябре Украина получила наименьшее внешнее финансирование за последние полгода

Список спонсоров войны растет. НАПК внесло бельгийского независимого оператора газовой системы Fluxys в перечень международных спонсоров войны.

Взрывы вблизи двух АЭС. Эксперты МАГАТЭ в Украине сообщили о звуках боевых действий ночью вблизи Хмельницкой АЭС и Запорожской АЭС.

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Приватизация-2024. В 2024 году Фонд госимущества запланировал не только продажу предприятий в рамках большой приватизации, но аукционы по аренде, в частности государственных земель сельскохозяйственного назначения.

Стоимость жизни в Киеве. Столица Украины город Киев существенно просел в рейтинге самых дорогих городов мира, заняв 132 место, что на 14 позиций ниже показателей довоенного 2021 года.

Вакансия Google в Украине. Google ищет нового руководителя для украинского представительства после того, как Дмитрий Шоломко ушел из Google Украина после 17 лет на этой должности.

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Искусственный интеллект укрепляется. Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что искусственный интеллект будет "достаточно конкурентоспособным" с человеком уже через пять лет.

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