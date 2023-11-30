Глава NVIDIA прогнозирует, что ИИ "будет успешно конкурировать" с человеком уже через 5 лет

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Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что искусственный интеллект будет "достаточно конкурентоспособным" с человеком уже через пять лет.

Об этом он сказал в среду на саммите The New York Times DealBook, пишет CNBC.

ИИ-чипы Nvidia настолько популярны, что доход компании утроился в 3 квартале.

По словам Хуанга, если общий искусственный интеллект (AGI) определить как компьютер, который может выполнять тесты "достаточно конкурентоспособным" с человеческим интеллектом способом, то такую разработку "можно увидеть уже в течение следующих 5 лет".

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"Бизнес Nvidia процветает благодаря резкому росту спроса на мощные графические процессоры (GPU), необходимые для обучения ИИ-моделей и больших нагрузок в таких отраслях, как автомобилестроение, архитектура, электроника, инженерия и научные исследования, а также для ChatGPT от OpenAI.

Выручка Nvidia в третьем финансовом квартале утроилась, а чистая прибыль выросла до 9,24 млрд с 680 млн долл годом ранее", - пишет CNBC.

Хуанг прогнозирует, что конкуренция в сфере ИИ приведет к появлению готовых инструментов ИИ, которые компании в разных отраслях будут настраивать в соответствии со своими потребностями - от проектирования чипов и создания программного обеспечения до разработки лекарств и радиологии.

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Экономическая правда