В ноябре Украина получила наименьшее внешнее финансирование за последние полгода

В ноябре 2023 года в государственный бюджет Украины поступило около 2 млрд долларов США внешнего финансирования.

Об этом сообщает Министерство финансов.

Среди доноров в ноябре 2023 года стали:

Европейский Союз - 1,6 млрд долларов США;

Гарантия Великобритании через механизм Всемирного банка - 400 млн долларов США;

Всемирный банк - 5 млн долларов США.

При этом, средства от ЕС - это уже десятый транш в рамках масштабной макрофинансовой помощи (МФП) на 2023 год. Общий объем финансирования по программе достигает 18 млрд евро, из которых Украина уже получила 16,5 млрд евро.

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Срок погашения кредита составляет 35 лет, проценты и другие платежи за обслуживание долга вместо Украины будут компенсировать страны ЕС. Эти средства предоставляются на льготных условиях и направляются на финансирование приоритетных расходов госбюджета, в частности, обеспечение социальной защиты населения, гуманитарные нужды, оплату труда работников секторов образования и здравоохранения.

Гарантия Великобритании - часть пятого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine).

Срок погашения этого кредита - 19 лет с 5-летним льготным периодом. Общий объем финансовой помощи под гарантию Великобритании в текущем году достигает 1 млрд долларов США.

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Финансирование от Всемирного банка является займом МБРР в рамках проекта Всемирного банка "Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни" (HEAL Ukraine). В рамках совместного с МБРР проекта в 2023 году уже привлечено около 50 млн долларов США.

Напоминаем:

Всего за 11 месяцев 2023 года Министерство финансов Украины привлекло около 37,4 млрд долларов США внешнего финансирования на неотложные нужды госбюджета.

При этом: