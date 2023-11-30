Киев существенно опустился в рейтинге самых дорогих городов мира

Столица Украины город Киев существенно просел в рейтинге самых дорогих городов мира, заняв 132 место, что на 14 позиций ниже показателей довоенного 2021 года.

Об этом говорится в исследовании EIU Worldwide Cost of Living.

В целом рейтинг 2023 года охватывает 173 крупнейших городов мира.

Во всем мире отмечались тенденции гораздо более медленного роста цен на коммунальные услуги (счета за электроэнергию и воду), чем в 2022 году, когда мир переживал ценовые шоки на энергоносители, вызванные вторжением России в Украину. Эта категория заняла последнее место среди десяти категорий, которые исследовались.

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Зато самыми быстрыми темпами в мире дорожали продукты питания.

Исследование показало, что в среднем цены выросли на 7,4% по сравнению с прошлым годом.

Возглавили рейтинг самых дорогих городов мира Сингапур и Цюрих (Швейцария).

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При этом, Сингапур в девятый раз за последние одиннадцать лет сохранил первую позицию самого дорогого города мира, опередив Нью-Йорк (США), который в этом году опустился на третье место.

Несмотря на то, что три города США (Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Сан-Франциско) входят в первую десятку, города Северной Америки в среднем опустились в нашем рейтинге стоимости жизни.

На Западную Европу приходится четыре из десятки самых дорогих городов из-за постоянной инфляции продуктов питания и одежды вместе с повышением курса валют региона.

Из-за санкций и ослабления курса рубля, Москва и Санкт-Петербург претерпели наибольшее падение в рейтинге.

"Цены на продукты питания в России продолжают стремительно расти. В среднем стоимость повысилась на 7,4% в годовом исчислении в местной валюте на более 200 товаров и услуг, которые чаще всего используются. Это меньше рекордного роста на 8,1%, который был зарегистрирован в прошлом году, но рост цен остается значительно выше тенденции 2017-21 годов", - говорится в исследовании.

Киев занял 132 место, переместившись в рейтинге с 2021 года, когда он занимал 118 место. Но поскольку в 2022 году рейтинг Киева не исследовался, в нынешнем рейтинге отсутствует расчет средней инфляции.

А самым дешевым городом в рейтинге остается Дамаск, даже несмотря на то, что ценовая корзина в стране выросла на 321% за год в местной валюте (на фоне отмены государственных субсидий и девальвации национальной валюты, что увеличило расходы на импорт).

Также, среди самых дешевых городов мира оказались Тегеран (Иран) и Триполи (Ливия).

Хотя уровень инфляции в Тегеране высокий - почти 49%, цены в Триполи за последний год выросли чуть более чем на 5% за последний год, но во всех трех городах особенно дешевые продукты питания, а также другие бытовые товары.

В целом десятка самых дорогих городов 2023 года состоит из двух мегаполисов Азии (Сингапур и Гонконг), четырех городов Европы (Цюрих, Женева, Париж и Копенгаген), трех городов США (Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Сан-Франциско) и Тель-Авива в Израиле.

Опрос был проведен перед началом войны Израиля и ХАМАС, которая повлияла на обменные курсы в Израиле и, возможно, затруднила закупку некоторых товаров в Тель-Авиве, что повлияло на цены.