В Украине нарастают потери из-за польских дальнобойщиков - Reuters

В Украине нарастают экономические потери из-за протестов польских дальнобойщиков.

Об этом пишет агентство Reuters, которое провело собственное исследование проблемы.

"Недели блокирования дорог польскими дальнобойщиками, которые протестуют на границе, приведут к сокращению общего импорта Украины примерно на пятую часть в ноябре и могут стоить Киеву один процентный пункт роста ВВП, если они будут продолжаться", - заявил агентству неназванный высокопоставленный украинский чиновник.

При этом, переговоры о прекращении протестов перевозчиков осложнены тем фактом, что Польша, которая является членом Европейского Союза, находится в состоянии перехода власти после выборов 15 октября.

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Польские перевозчики говорят, что украинцы вытеснили их с собственного рынка, используя изменения времен войны для разрешений.

Но теряет сейчас Украина.

"Срыв очень очевиден. Это резкое снижение; будто одна пятая нашего месячного импорта застряла на границе", - сказал в интервью Reuters Тарас Качка, торговый представитель Украины и заместитель министра экономики.

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Он привел неопубликованные правительственные данные, согласно которым Украина импортировала товаров и продуктов на 3,8 миллиарда долларов США за первые 26 дней ноября, по сравнению с 5,2 миллиарда долларов США за весь октябрь.

Цифры показывают масштабы ущерба, который протесты наносят украинской экономике, которая в прошлом году сократилась почти на треть после вторжения России.

Утка сказал, что правительство пытается минимизировать ущерб и будет инвестировать в альтернативные экспортные маршруты, если это дойдет до этого, что является непростой задачей.

"Масштаб вызова большой. Я согласен с людьми, которые говорят, что это может стоить 1% роста ВВП", - сказал он.

"Власти имеют пару недель, но если на месяцы, то, возможно, придется пересмотреть (вниз) прогнозы роста экономики. Возможно, на 0,5%, 1%, но это значительная сумма", - считает аналитик Виталий Ваврищук. в украинском инвестиционном доме ICU.

Украинские чиновники говорят, что снижение поставок привело к росту цен на некоторые товары, в частности сжиженный газ (LPG), которым пользуется около 1 миллиона автомобилистов в Украине, вырос на 30%.

Первый заместитель министра сельского хозяйства Тарас Высоцкий сообщил, что снижение поставок мясо-молочной продукции привело к подорожанию этой продукции на 5%. Цены на некоторые продукты питания могут вырасти на 10%, сказал он в телевизионных комментариях.

Заместитель министра инфраструктуры Сергей Деркач заявил Reuters, что переговоры между Украиной, Польшей и ЕС, похоже, зашли в "патику", поскольку протестующие хотят снова ввести разрешительную систему для украинского автомобильного транспорта, который въезжает в ЕС. Действие разрешительной системы впервые было отменено согласно соглашению, подписанному в июне 2022 года, и приостановлено до июля 2024 года.

"Ключевой вопрос - убедить митингующих, что мы сейчас не можем что-то сделать с разрешениями, поэтому дайте нам какие-то конкретные требования, кроме разрешений, и мы будем говорить", - сказал Деркач.

Как пишет Reuters, обычно товары через Польшу составляли 50% украинского экспорта автомобильным транспортом, но дальнобойщики заблокировали четыре из восьми пунктов пропуска, включая крупнейший. Украина также граничит со Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой на западе.

В то же время глава главной бизнес-ассоциации дальнобойщиков Польши Ян Бучек заявляет, что Киев не демонстрирует готовности идти на компромисс и создает препятствия для работы дальнобойщиков из ЕС в Украине.

По его словам, украинские автоперевозчики незаконно используют безразрешительную систему для работы в ЕС, а не только для перевозки товаров в Украину и из Украины, создавая более дешевую рабочую силу, чем польские перевозчики.

Бучек также говорит, что украинская система электронной очереди на пересечение границы одинаково применялась как к полностью загруженным грузовикам ЕС, так и к пустым, что вызывало длительное время ожидания для последних.

Польские дальнобойщики говорят, что будут продолжать протесты, пока их требования не будут выполнены, и хотят большего участия политиков из основных политических партий Польши.

"Выборы в Польше положили конец почти десятилетию консервативного правления, видимо, проложили путь к правительству под руководством проевропейского бывшего премьер-министра Дональда Туска. Но президент принял присягу правительство от действующей партии "Право и справедливость", которое не имеет парламентского большинства и, как ожидается, не продержится долго", - пишет Reuters.