П'єр Пажес: "Нарощуємо обсяги виробництва заради міці та продовольчої незалежності України"

Міністри сільського господарства України та Франції нещодавно у Києві зустрілися з представниками французьких компаній, які активно працюють та підтримують аграрний ринок України з перших днів війни.

Нагадаємо, делегація Міністерства сільського господарства та продовольчого суверенітету Французької Республіки відвідала Україну та провела робочі зустрічі із колегами з Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Основними цілями візиту делегації було зміцнення сільськогосподарської співпраці між Францією та Україною, обговорення проектів відбудови агросектору та наближення українського законодавства до норм та практик ЄС в рамках спільної роботи задля вступу України до ЄС.

У підсумку Міністерство аграрної політики та продовольства України та Міністерство сільського господарства та продовольчого суверенітету Французької Республіки підписали Декларацію про наміри.

"Для нас дуже важливим є те, що представник компанії Lidea входить в склад французької делегації, адже вітчизняний сільськогосподарський ринок вже частково інтегрований в Європейський, проте ми тільки на початку цього шляху. Як відомо, ЄС надав дозвіл на експорт кукурудзи і такі компанії як Lidea, які мають можливість виробляти насіння як для локального ринку так і для експорту, вже активно працюють у цьому напрямку. Іншим важливим кроком є експорт олійних культур і саме для обговорення в тому числі і цього питання Президент Lidea П’єр Пажес зустрічався з Міністрами сільського господарства Франції та України" - зазначає Сергій Бут, заступник генерального директора ТОВ "Лідеа Україна".

У рамках візиту французької делегації відбулася зустріч Міністра сільського господарства та продовольчого суверенітету Французької Республіки Марка Фесно із представниками французьких компаній, які працюють та підтримують агроринок України.

До складу французької делегації увійшов також представник штаб-квартири Французької Групи Lidea – Президент Lidea П’єр Пажес, який, зокрема, провів робочу зустріч із командою Lidea в Україні.

"Сьогодні на рівні групи бізнес в Україні є одним з пріоритетних, незважаючи на військові дії, які ми категорично засуджуємо і виступаємо проти будь-яких форм насильства та агресії, ми і надалі готові інвестувати кошти в команду, посівні площі та локальне виробництво. Цим самим ми допомагаємо зміцнювати економіку та забезпечувати продовольчу незалежність як України, так і кожного окремого фермера. Цьогорічний план виробництва збільшився майже вдвічі порівняно з 2022 роком, досягнувши 4 600 га насіння соняшнику, кукурудзи та сої, а до 2026 року ми плануємо вийти на 7 000 га." – сказав П’єр Пажес.

В цьому сезоні Lidea вдалось наростити об’єми виробництва соняшнику в Україні, що в свою чергу забезпечує ранню доступність насіння, мінімізує логістичні ризики, адже весь цикл доробки буде відбуватись на заводі в Україні, тому український фермер може не хвилюватись хоча б цього приводу.

Однією із ключових тем для обговорення під час візиту Президента Lidea П’єр Пажес в український офіс Групи Lidea було підтримка програм страхування під час кредитування партнерів, яку започаткували у 2022р. і планують продовжувати в подальшому.

Як повідомляло раніше Міністерство економіки України Франція представила двосторонній механізм страхування інвестицій в Україну. Зокрема Французька державна страхова компанія Bpifrance Assurance Export буде страхувати французькі компанії, які готові інвестувати в Україну та брати активну участь у реконструкції країни, не чекаючи завершення війни, йдеться в повідомленні.

Відповідно до умов страхування будь-яка компанія, яка працює за французьким законодавством і здійснює довгострокові інвестиції за кордоном у нову або існуючу компанію, або будь-яка кредитна установа, яка надає банківський кредит іноземному підрозділу, має право на це інвестиційне страхування.

Воно захищає інвесторів або кредитні установи, які виділяють інвестиційні позики, від ризиків пошкодження майна або невиплат, непередачі, експропріації або політичного насильства. Страхування покриває до 95% втрат активів інвестора або дебіторської заборгованості.

Тривають також переговори зі штаб-квартирою Групи Lidea, щодо благодійної допомоги в рамках програми "Разом до посівної", яка реалізовується власними силами, без залучення донорів чи інших благодійних організацій.

Компанія має намір і в наступному посівному сезоні забезпечувати посівним матеріалом території та вітчизняні господарства. Триває робота по формуванню пакету конкретних культур та їх об’ємів.

А тим часом у рамках внутрішньої програми "Разом до посівної", спрямованої на підтримку фермерів, які постраждали від бойових дій, український офіс Lidea за підтримки європейських колег, у тісній співпраці з Міністерством аграрної політики та продовольства України і військовими адміністраціями областей, до осінньої посівної надав аграріям Херсонщини 10 т елітної пшениці м’якої на суму 400 856 грн. з ПДВ.

Завдяки підтримці Lidea 10 господарств зможуть засіяти 50 га розмінованих полів, а вже у весняний сезон 2024 мати для посіву 250 т власного насіння озимої пшениці 1-шої репродукції.

Раніше, у весняну посівну 2023 команда компанії спрямувала аграріям деокупованої Херсонської області 1 091 п.о. соняшнику для посівної фермерських господарств на 5,9 млн грн. А у весняну посівну 2022 понад 6 тисяч п.о.насіння на суму близько 19 млн грн отримали фермерські господарства Північно-Східного регіону України.

"Йдемо разом до перемоги!" – кажуть лідеївці і щоденно працюють задля того аби аграрії України продовжували успішно працювати та утримувати провідні позиції на світовому аграрному ринку.