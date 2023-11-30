Google ищет нового регионального директора для Украины

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Google ищет нового руководителя для украинского представительства после того, как Дмитрий Шоломко ушел из Google Украина после 17 лет на этой должности.

Об этом говорится в описании вакансии на LinkedIn.

Должность предполагает пребывание в Киеве или в Польше (из соображений безопасности можно выбрать Польшу).

При этом среди обязательных условий - менеджерский опыт в области технологий, рекламы или онлайн-индустриях; опыт работы в мультинациональных командах; свободный английский и украинский.

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Отмечается, что предпочтение будет отдаваться тем, кто уже работал на позиции регионального менеджера.

Среди обязанностей:

налаживать связи с бизнесом и людьми, которые принимают решения на высоком уровне;

работать над бизнес-планом и бизнес-стратегией, управление коммерческой деятельностью;

управлять продажами для крупных клиентов (LCS) в Украине;

сотрудничать с рекламодателями и облачным бизнесом Google;

Напомним:

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Руководитель Google Ukraine Дмитрий Шоломко в начале октября ушел с этой должности, которую он занимал последние 17 лет, со дня запуска компании в Украине.

На сегодня Google Ukraine имеет около 100 сотрудников, и, по оценке AIN.UA, от 300 до 450 млн долл выручки в год.

Экономическая правда