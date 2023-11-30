Google ищет нового регионального директора для Украины
Google ищет нового руководителя для украинского представительства после того, как Дмитрий Шоломко ушел из Google Украина после 17 лет на этой должности.
Об этом говорится в описании вакансии на LinkedIn.
Должность предполагает пребывание в Киеве или в Польше (из соображений безопасности можно выбрать Польшу).
При этом среди обязательных условий - менеджерский опыт в области технологий, рекламы или онлайн-индустриях; опыт работы в мультинациональных командах; свободный английский и украинский.
Отмечается, что предпочтение будет отдаваться тем, кто уже работал на позиции регионального менеджера.
Среди обязанностей:
- налаживать связи с бизнесом и людьми, которые принимают решения на высоком уровне;
- работать над бизнес-планом и бизнес-стратегией, управление коммерческой деятельностью;
- управлять продажами для крупных клиентов (LCS) в Украине;
- сотрудничать с рекламодателями и облачным бизнесом Google;
Напомним:
Руководитель Google Ukraine Дмитрий Шоломко в начале октября ушел с этой должности, которую он занимал последние 17 лет, со дня запуска компании в Украине.
На сегодня Google Ukraine имеет около 100 сотрудников, и, по оценке AIN.UA, от 300 до 450 млн долл выручки в год.
Экономическая правда