Новости 7 июня: первые последствия подрыва Каховской ГЭС, в Украине усиливается дефицит рабочей силы

О Каховской ГЭС. В результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС на Херсонщине было затоплено около 10 тыс га сельскохозяйственных земель только на правом берегу - на оккупированных территориях объем в несколько раз больше.

Строительство новой гидроэлектростанции после подрыва россиянами Каховской ГЭС может стоить около 1 миллиарда долларов.

В результате уничтожения Каховской ГЭС затоплен единственный в Украине государственный осетровый завод - "Производственно-экспериментальный Днепровский осетровый рыбоводный завод имени академика С.Т. Артющика".

О рабочей силе. По состоянию на июнь 2023 года реальные зарплаты украинцев в частном секторе фактически прекратили падение, это происходило на фоне усиления конкуренции за рабочую силу.

О проезде грузовиков из Украины. Польские фермеры блокировали движение грузовиков из Украины через пункт пропуска "Шегини". Позже в ГПСУ сообщили, что движение грузовиков возобновлено.

О российской нефти. Поставки российской нефти марки Urals в ЕС по южной ветке нефтепровода "Дружба" в июне увеличатся на 16% по сравнению с маем, поскольку нефтеперерабатывающие заводы ЕС стремятся получить больше нефти на фоне опасений относительно перебоев в транзите через Украину.

Об авиасекторе. Международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого может возобновить свою деятельность как гуманитарный коридор.

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Фотографирует войну в Украине из космоса. Как Maxar стал одним из главных "разведчиков" мира

Компания Maxar, спутники которой фотографируют войну из космоса, раньше продавала коммерческие спутники. Как она превратилась в одного из главных игроков сбора разведывательных данных? (укр)