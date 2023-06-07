В Украине усиливается дефицит рабочей силы, зарплаты в частном секторе прекратили падение - НБУ

По состоянию на июнь 2023 года реальные зарплаты украинцев в частном секторе фактически прекратили падение, это происходило на фоне усиления конкуренции за рабочую силу.

Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ за июнь 2023 года.

"Усиление конкуренции за рабочую силу может давить на зарплаты в сторону увеличения, прежде всего в реальном секторе", - отмечают в Нацбанке.

"Реальные зарплаты в частном секторе на фоне низкой базы сравнения практически прекратили падение, что вместе с индексацией пенсий и выплатами в бюджетном секторе поддержало доходы домохозяйств", - говорится в обзоре.

В то же время, отмечают в НБУ, дальнейший рост зарплат сдерживается сложным финансовым состоянием предприятий и высоким уровнем неопределенности.

Во II квартале 2023 года, согласно опросу ЕБА среди малого и среднего бизнеса, большинство компаний (62%) полностью выплачивали зарплаты. В то же время 32% заявляли об отсутствии финансовых резервов, 16% - увольняли работников. Среди крупных международных компаний, по данным ЕБА, полностью выплачивали зарплату 90%, а финансовые резервы отсутствуют только у 5% компаний.

В то же время, учитывая дефицит рабочей силы, большинство предприятий (91%) не планируют изменений в количестве работников. Это показал опрос Института экономических исследований.

"Это свидетельствует о стабилизации занятости, впрочем на значительно более низком уровне, чем до полномасштабной войны", - добавили в НБУ.

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