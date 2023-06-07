На правобережной Херсонщине затопило около 10 тысяч гектаров полей из-за подрыва ГЭС

В результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС на Херсонщине было затоплено около 10 тыс га сельскохозяйственных земель только на правом берегу - на оккупированных территориях объем в несколько раз больше.

О такой предварительной оценке сообщила пресс-служба Министерства агрополитики

Из-за разлива воды произошло затопление ориентировочно 10 тысяч га сельскохозяйственных земель на правобережье Херсонщины. На левом берегу - в несколько раз больше, но эти территории пока оккупированы.

Кроме того, катастрофа остановит водоснабжение 31 системы орошения полей Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областей. Отмечается, что в 2021 году эти системы обеспечивали орошение на 584 тыс га.

В этом году на правом берегу Днепра работали только 13 оросительных систем. Теперь без источника воды остались 94% оросительных систем в Херсонской, 74% - в Запорожской и 30% - в Днепропетровской областях.

Как отметил основатель Агроцентра КШЭ и вице-президент по экономическому образованию КШЭ Олег Нивьевский, всего в Украине было до 500 тыс га под поливом. "Поэтому фактически и ориентировочно из-за подрыва без орошения остались около 200 тыс га", - пишет он и отмечает, что эта цифра учитывает оккупированные территории.

Карта основных оросительных систем Институт водных проблем и мелиорации НААН, опубликовал Олег Нивьевский

Нивьевский уточнил, что сеть Ингулецкой оросительной системы не работала последний год, а Южнокрымского канала прекратила работу еще раньше.

В Минагро говорят, что это приведет к тому, что поля на юге Украины в следующем году могут превратиться в пустыни.

Также без Каховского водохранилища пострадают источники питьевого водоснабжения для населенных пунктов.

Критическими являются последствия для рыбного хозяйства. Уже фиксируется гибель рыб, как молоди так и взрослых особей. Только закончился период нереста и в результате падения уровня воды икра высохнет на обмелевших участках. Вынесенная с потоком воды фауна водохранилища в поймы, образовавшиеся ниже плотины Каховской ГЭС, также погибнет.

Еще одной проблемой станет попадание и гибель пресноводной рыбы и других биоресурсов в соленые воды Черного моря. В свою очередь и черноморская фауна от массивного наплыва пресной воды также может погибнуть.

Убытки для рыбной отрасли от гибели только взрослых особей могут достичь 95 тысяч тонн или около 4 млрд грн. Всего, по предварительным расчетам, убытки от гибели всех биоресурсов составят до 10,5 млрд. грн.

Такие последствия опустошения вод будут прослеживаться в течение нескольких лет даже в случае заполнения ложа Каховского водохранилища в ближайшее время, отметили в ведомстве.





