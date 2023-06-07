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Строительство новой ГЭС может обойтись в миллиард долларов - Минэкономики

Среда, 7 июня 2023, 10:34 - Анастасия Жарикова

Строительство новой гидроэлектростанции после подрыва россиянами Каховской ГЭС может стоить около 1 миллиарда долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Цена строительства новой ГЭС может стоить около $1 млрд, поскольку речь идет не только об установке новых гидроагрегатов, а о восстановлении целостности огромной дамбы", - отметила первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко.

Она добавила, что только на восстановление дамбы уйдет минимум пять лет и кумулятивный эффект гуманитарных и экологических последствий подрыва будет только нарастать.

По предварительным подсчетам Минсреды и Госэкоинспекции ущерб водным ресурсам нанесен на 2 млрд грн, эта сумма будет только расти.

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Напоминаем:

Правительство выделит 1,5 млрд гривен для строительства новых магистральных водопроводов, чтобы обеспечить водой города Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской области.

Минэкономики ГЭС Каховская ГЭС война
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