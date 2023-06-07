РФ в июне увеличит на 16% поставки нефти в ЕС по южной ветке "Дружбы" – СМИ

Поставки российской нефти марки Urals в ЕС по южной ветке нефтепровода "Дружба" в июне увеличатся на 16% по сравнению с маем, поскольку нефтеперерабатывающие заводы ЕС стремятся получить больше нефти на фоне опасений относительно перебоев в транзите через Украину.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на 2 источника.

"Поставки российской трубопроводной нефти в Европу не подпадают под действие эмбарго ЕС, но маршрут пересекает Украину и находится под постоянным риском перебоев", - пишет агентство.

Южная ветка нефтепровода "Дружба" поставляет нефть в Венгрию, Словакию и Чехию.

Венгерская MOL, основной покупатель нефти марки Urals в Венгрии и Словакии, как ожидается, закупит около 900 тыс тонн нефти Urals через "Дружбу" в июне по сравнению с 750 тыс тонн в мае, сообщили Reuters источники, знакомые с этим вопросом.

"Недавняя эскалация в Украине, повреждения крупных инфраструктурных объектов вызывают беспокойство... Это хорошая идея - заказать больше сейчас", - сказал один из источников, имея в виду, в частности, разрушение плотины Каховской ГЭС на этой неделе.

Чешский нефтеперерабатывающий завод Unipetrol - единственный покупатель в стране, принадлежащий польской PKN Orlen, закупит до 430 тыс тонн Urals в июне по сравнению с 400 тыс тонн, приобретенными в мае, говорят источники.

"Сырая нефть продолжает бесперебойно поступать в Венгрию по нефтепроводу "Дружба", и мы не ожидаем задержек в течение следующих месяцев", - сказал представитель MOL, но отказался комментировать ежемесячные закупки.

PKN Orlen также заявила, что никогда не комментирует закупки нефти и детали контрактов.

ЕС ввел эмбарго на закупку российской нефти морскими путями с декабря. Венгрии, Словакии и Чехии, однако, было разрешено продолжать импорт российской нефти как критически важного сырья.

Экономическая правда