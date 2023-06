Фотографирует войну в Украине из космоса. Как Maxar стал одним из главных "разведчиков" мира

Під час великої війни в Україні супутникові знімки стали надзвичайно важливим елементом відстеження переміщення військової техніки РФ та фіксування воєнних злочинів країни-терористки.

Чи не головний постачальник таких знімків – американська космічна компанія Maxar Technologies, яка на орбіті Землі має 90 супутників.

Компанія займається супутниковими зйомками та виробництвом супутників, але, крім цього, у неї є проєкт Maxar News Bureau, завдяки якому люди слідкують за основними подіями у світі через космос.

Це партнерська програма з провідними світовими ЗМІ, які публікують першими звіти Maxar про війну: від фото братських могил у Бучі та Маріуполі до наслідків теракту РФ в Оленівці та перших знімків після підриву Росією Каховської ГЕС.

Як народився Maxar, хто володіє цією компанією сьогодні, та як зміна бізнес-моделі зробила її одним з головних гравців на арені нацбезпеки.

Більшість українців уперше дізнались про Maxar наприкінці 2021-го – на початку 2022 року, коли світові медіа, використовуючи супутникові знімки компанії, попереджали про неминучий напад Росії.

Так, 20 лютого 2022 року The New York Times оприлюднила знімки від Maxar, на яких видно колони російських військ, що почали рух від білоруських полігонів до кордону з Україною. Більшість фото зроблені в районі Бєлгорода, за 40 км від кордону.

Окрім руху транспорту, супутники зафіксували також новий майданчик для посадки гелікоптерів.

Але, напевно, найвідоміший і один із найтрагічніших знімків Maxar – Драматичний театр у Маріуполі з надписом "Діти" поблизу нього, який росіяни зруйнували авіабомбою.

Знімки братських могил в Бучі та Маріуполі, фото авіабази РФ в Енгельсі, з якої країна-спонсор тероризму завдає ударів по Україні, наслідки підриву росіянами колонії в Оленівці, де загинули українські полонені, фото зруйнованих Бахмута й Соледара – більшість таких супутникових фото належить саме Maxar.

Супутники також знімали військові конфлікти в Афганістані та Сирії. Зокрема, вірусним стало супутникове фото у серпні 2021 року, де тисячі людей зібралися біля аеропорту в Кабулі і на злітно-посадковій смузі.

New high-res #satellite imagery (10:36 am local time, August 16) of the chaotic scene underway at #Kabul ’s Hamid Karzai International Airport in #Afghanistan as thousands of people converged on the tarmac & airport runways as countries attempt to evacuate personnel from the city. pic.twitter.com/L6lhlVms54

Maxar також швидко надає знімки щодо природних катаклізмів, зокрема, першою показала із супутника наслідки землетрусу в Туреччині.

Our latest images from the #earthquake in #Turkey. Weather and cloud cover have been a factor in obtaining new imagery of the affected areas. We will be releasing new imagery as we get it. Seen here is a before (Oct 4, 2022) and after (Feb 7, 2023) overview of #Islahiye, Turkey. pic.twitter.com/CAvQvjb1bZ