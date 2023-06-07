Во Львове возможно открытие аэропорта в рамках гуманитарного коридора – ОВА

Международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого может возобновить свою деятельность как гуманитарный коридор.

Об этом заявил руководитель Львовской ОГА Максим Козицкий после подписания программы ЕС "Механизм "Соединение Европы" вице-премьером Александром Кубраковым и комиссаром ЕС по вопросам транспорта Адиной Велян, пишет "Укринформ".

"Мы обсудили возможность открытия львовского аэропорта. Это одна из важных вещей, которую мы очень ждем. Мы надеемся, что так как сейчас есть зерновой коридор, может быть и гуманитарный, обеспеченный ЕС", - добавил Козицкий.

Он добавил, что благодаря программе от ЕС увеличат количество пунктов пропуска в области, а также улучшат автомобильную и железнодорожную инфраструктуру.

Напомним:

Украинский вице-премьер-министр Александр Кубраков и еврокомиссар по вопросам транспорта Адина Велян во вторник во Львове подписали соглашение об участии Украины в программе ЕС "Механизм "Соединение Европы" (Connecting Europe Facility, CEF).

Соглашение позволит украинским предприятиям подавать заявки на финансирование от ЕС для проектов, которые представляют общий интерес в транспортной, энергетической и цифровой сферах и улучшать сообщение Украины с ее соседями из ЕС.

Общий бюджет фонда на 2021-2027 годы превысил 33 миллиарда евро, сейчас там осталось около 21 млрд евро.

Финансирование проектов в рамках CEF предусматривает, что половину стоимости компенсирует страна-заявительница за счет собственных источников или международных финансовых организаций, а 50% финансирования обеспечивается программой.

Экономическая правда