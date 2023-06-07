Польские фермеры заблокировали проезд грузовиков из Украины в одном из пунктов пропуска

Польские фермеры заблокировали движение грузовиков из Украины через пункт пропуска "Шегини".

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

"Перед пунктом пропуска "Медика" польские фермеры заблокировали движение грузовых транспортных средств, следующих из Украины в Польшу", - говорится в сообщении.

Пропуск легковых автомобилей и автобусов производится в обычном режиме. Также беспрепятственно двигаются грузовики на въезд в Украину.

"Мы сообщим о возобновлении пропускных операций, а пока просим выбирать другие пути в Польшу", - добавили в Гостаможслужбе.

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Напоминаем:

Польская сторона с утра 4 мая заблокировала движение грузового транспорта в пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск" из-за забастовок польских перевозчиков – оно обеспечивает около 40% грузопотока.

С понедельника, 15 мая, движение по пункту пропуска "Ягодин-Дорогуск" на украинско-польской границе разблокировали.