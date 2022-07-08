Курс доллара снова растет в обменниках: что происходит

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Курс иностранных валют, в частности, доллара США, на наличном валютном рынке Украины растет уже три дня подряд. Вероятно, это связано с решением крупнейших банков ввести "рыночный" курс для безналичных операций.

Как свидетельствуют данные портала minfin.com.ua, курс доллара в наличных небанковских обменниках начал расти с 6 июля. Да, если 5 июля он составлял в среднем 35,2/35,35 грн за доллар, то 6 июля подорожал до 35,4/35,55 грн за доллар, а уже 8 июля средний курс составляет 35,8/36,07 грн за доллар.

В банковских обменниках наличный доллар также подорожал с 35,0/35,5 грн за доллар 5 июля до 35,5/36,1 грн за доллар 8 июля.

В чем причина?

Большинство опрошенных ЭП экспертов сходятся во мнении, что резкий скачок курса доллара на наличном рынке связан с тем, что крупные банки решили отказаться от пониженного курса, действовавшего для безналичных операций.

Именно 5 июля об этом решении сообщил ПриватБанк, с 6 июля отменяя сниженный курс доллара для безналичных валютных операций. Раньше по такому курсу можно было, например, снимать деньги с гривневых карт за границей. Вероятно, по меньшей мере, часть такой валютной наличности возвращалась обратно в Украину и продавалась небанковскими валютными обменниками.

"На черный рынок же наличная валюта как-то попадает? По всей вероятности, именно через ПриватБанк. Приват был тем "мостиком", который обеспечивал переход с официального рынка на неофициальный. И теперь этот переход стал более дорогим", — отмечает аналитик Dragon Capital Сергей Фурса.

Роль так называемых "карточных туристов" в росте курса доллара на наличном рынке подтверждается и косвенными методами. В частности, как заметил соучредитель monobank Олег Гороховский, после решения ПриватБанка повысить курс для безналичных операций выросла популярность приложения Sense SuperApp, являющегося интернет-банком "Альфа-банка".

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"Карточные туристы переместились в "Альфа-банк", который продает валюту дешевле всего и сразу стал номер один по скачке на маркетах", — отмечает он.

Что говорят в НБУ?

В ответ на запрос ЭП в Национальном банке объяснили, что еще рано анализировать причины колебаний курса доллара на валютном рынке.

Учитывая, что курс в наличном сегменте валютного рынка определяется объемами спроса и предложения на нем, причиной колебаний является преобладание спроса на валюту над ее предложением.

В то же время для того, чтобы дать достоверную оценку факторам, влияющим на спрос и предложение валюты, анализ ситуативных колебаний, которые наблюдаются на рынке в течение неполных двух дней, недостаточен", - сообщили там.

Какие еще предпосылки для роста наличного доллара?

Решение банков отменить "специальный" курс для безналичных операций, скорее, стало триггером для роста курсов на наличном рынке. В то же время, общая ситуация в экономике также оказывает давление на валютный рынок и способствует росту курса доллара.

"В условиях полномасштабной войны, продолжающейся у нас в активном режиме и не сбалансированности валютного рынка, по ряду объективных причин, сохраняются девальвационные ожидания, которые давят на наличный курс", - Юрий Крохмаль, руководитель службы продаж казначейских продуктов АО "БАНК АВАНГАРД".

"Доллар дорожает к гривне тому же, чем и к другим валютам — из-за поднятия ставок ФРС. И потому, что у нас война, высокая инфляция, золотовалютные резервы иссякают. Происходит ползучая девальвация, о которой мы говорим давно", – считает ассоциированный эксперт CASE-Украина Евгений Дубогрыз.

Во времена неопределенности и высокой инфляции, уровень которой в июне составил 21,5% (по сравнению с июнем 2021 года) население пытается сохранить свои сбережения, конвертируя их в иностранную валюту, которую считают более надежной. Хотя простое переложение средств в доллары не сохранит их от обесценения, ведь от высокой инфляции страдает весь мир: и США, и Еврозона, и Швейцария, и Британия.

Снизить это давление на гривню на наличном рынке могли бы помочь более высокие ставки по гривневым финансовым инструментам. В частности, более высокие ставки по депозитам и по облигациям правительства.

В то же время, как показал анализ ЭП, крупные банки не спешат повышать ставки по депозитам для населения. Правительство также наотрез отказывается повышать ставки по ОВГЗ, предпочитая использовать эмиссионную гривню от НБУ.

Активизация "печати" денег Нацбанком также могла способствовать дальнейшему росту курса валют на наличном рынке, ведь закладывает у населения и бизнеса ожидания больших темпов инфляции гривни.

В настоящее время практически вся эмитированная гривня абсорбируется за счет продажи валюты из резервов НБУ. Критическое уменьшение золотовалютных резервов закладывает ожидание дальнейшего обесценивания гривни. Эти ожидания, вероятно, влияют на настроение на наличном валютном рынке.

Наличный курс не рыночный

Начиная с 24 февраля, в Украине фактически не функционирует валютный рынок в том виде, в котором он существовал до войны. Подавляющее большинство операций и на нем раньше составляли операции импортеров и экспортеров, а также других крупных игроков (в том числе иностранных инвесторов, покупавших гривневые ОВГЗ).

Пока же операции импортеров и экспортеров проходят по фиксированному официальному курсу гривни 29,25 грн за доллар. По этому курсу импортерам продает валюту непосредственно Нацбанк из золото-валютных резервов. Также по официальному курсу свою валютную выручку продают экспортеры.

Такая фиксация курса помогает сдерживать цены на импортные товары, прежде всего горючее, стоимость которого, в свою очередь, влияет на другие цены.

На наличном рынке курс формируется преимущественно за счет спроса и предложения населения, которые в разы меньше, чем спрос и предложение импортеров и экспортеров. Поэтому курс на наличном рынке не отражает ситуацию в экономике.

Более того, как показала практика, наличный курс более подвержен влиянию валютных спекулянтов и разнообразных "карточных туристов". Банковский регулятор имеет ограниченное влияние на формирование этого курса и уменьшение влияния спекулянтов на его формирование.

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