Міжнародні резерви України у червні знизились на 9% – НБУ

За підсумками червня міжнародні резерви України знизились на 9% - станом на 1 липня резерви, за попередніми даними, становили 22 756,9 млн доларів США.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

У червні резерви знизилися на 9% з огляду на продаж валюти на міжбанківському валютному ринку.

"Активізація надходження міжнародної допомоги в Україну дала змогу частково компенсувати відповідні інтервенції", - заявили в регуляторі.

У НБУ пояснили, що динаміку міжнародних резервів у травні визначали три чинники.

Перший - операції Нацбанку на міжбанківському валютному ринку.

Національний банк продав на валютному ринку 3 987,3 млн дол США й викупив до резервів - 31 млн дол США.

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"Сальдо інтервенцій НБУ за підсумками червня є від'ємним і становить 3 956,3 млн дол США. Значні обсяги продажу валюти з резервів зумовлені нижчим обсягом пропозиції валюти порівняно з попитом.

Так, надходження від експорту товарів та послуг та від трудових мігрантів були нижчими за витрати на оборону, імпорт та розрахунки з міжнародними платіжними системами. Останні здійснюються з огляду на витрати громадян із гривневих платіжних карток за кордоном", - йдеться у повідоленні.

Також попит на валютному ринку збільшувала монетизація дефіциту бюджету з боку НБУ.

"Переважна частина отриманого урядом фінансування в гривні поступово потрапляла на валютний ринок, що посилювало попит на іноземну валюту", - пояснили в НБУ.

Другий чинник - операції з управління державним боргом.

Валютні надходження на рахунки уряду України в НБУ становили 2 763 млн дол.

Зокрема, 967,4 млн дол надійшли від Світового банку, 779,0 млн дол від уряду Канади, 479,4 млн дол - від Агенції з міжнародного співробітництва Японії, а 354,2 млн дол - від розміщення валютних внутрішніх державних облігацій (ОВДП).

"Натомість загальний обсяг платежів з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті становив 833,6 млн дол. З цієї суми 672,1 млн дол спрямовано на обслуговування та погашення ОВДП, 70,1 млн дол - на обслуговування зовнішніх державних позик, а решта суми – на розрахунки з іншими кредиторами

. Крім того, Національний банк сплатив Міжнародному валютному фонду 166,2 млн дол", - звітують в НБУ.

Третій чинник - переоцінка фінансових інструментів через зміну ринкової вартості та курсів валют. Минулого місяця їх вартість знизилася на 152,2 млн дол.

Нагадаємо:

Станом на 1 квітня 2022 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 28,1 млрд доларів, що на 2% більше, ніж місяцем раніше.

За підсумками квітня міжнародні резерви України скоротились на 4% - станом на 1 травня резерви, за попередніми даними, становили 26 944,9 млн доларів США.

За підсумками травня міжнародні резерви України скоротились на 7% - станом на 1 червня резерви, за попередніми даними, становили 25 100,7 млн доларів США.

Економічна правда