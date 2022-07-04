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Інфляція у Швейцарії прискорилась до максимуму за 29 років

Понеділок, 4 липня 2022, 18:57 - Олексій Павлиш

У червні інфляція у Швейцарії піднялась до 3,4% у річному вимірі порівняно з 2,9% у травні, досягнувши максимуму з 29 років.

Про це пише Bloomberg із посиланням на дані Національного банку Швейцарії.

Зазначається, що показник в 3,4% значно перевищує цільовий показник Національного банку Швейцарії у 2%. 

Якщо розраховувати показник за методикою Євросоюзу, інфляція у Швейцарії становитиме 3,2%, тоді як у країнах єврозони, що оточують Швейцарію, вона досягла 8,6%, зазначив Bloomberg.

Відповідно до заяви Нацбанку Швейцарії, війна РФ з Україною була "значним фактором" прискорення зростання цін у Швейцарії.

Інша важлива причина - труднощі, що зберігаються, з ланцюжками поставок.

У червні ЦБ Швейцарії збільшив ключову ставку на 50 базисних пунктів до мінус 0,25% саме через підвищення цін.

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Інфляційний тиск залишається високим, і владі, можливо, доведеться піднімати ставки знову, не виключав тоді голова швейцарського ЦБ Томас Джордан.

Економічна правда

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Швейцарія інфляція
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