Інфляція в єврозоні досягла нового рекорду

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Споживчі ціни у єврозоні зростають рекордними темпами, і у червні інфляція сягнула 8,6% у річному вимірі.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на Євростат.

Рекордно високі темпи інфляції вкотре посилилюють напруженість у Європейському центральному банку щодо швидкості запланованого підвищення процентних ставок.

Інфляція зросла з 8,1% у травні до 8,6% у червні. Причиною є різке зростання цін на продукти харчування та енергоносії в багатьох країнах, що нівелювало уповільнення інфляції в Німеччині, зумовлене державними субсидіями на транспорт і електроенергію.

Ціни на енергоносії в єврозоні зросли майже на 42% в червні, оскільки Росія скоротила постачання природного газу в Європу, а ціни на продукти харчування, алкоголь і тютюн зросли на 8,9%.

Базова інфляція, яка відображає темпи зростання цін за винятком короткострокових коливань цін, наприклад, на енергоносії та продукти харчування, трохи сповільнилася з 3,8% в травні до 3,7% в червні.

Ціни на послуги сповільнилися до 3,4%, тоді як ціни на неенергетичні промислові товари продовжували прискорюватися до 4,3%.

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Цього тижня президентка ЄЦБ Крістін Лаґард заявила, що регулятор дотримуватиметься плану розпочати підвищення ключових ставок на 0,25 відсоткового пункті 21 липня. Більший крок очікується у вересні, якщо не відбудеться швидкого покращення прогнозу щодо інфляції.

Нагадуємо:

У травні інфляція в єврозоні прискорилася до рекордно високого рівня - споживчі ціни у єврозоні підскочили на 8,1% у річному вимірі (проти 7,4% у квітні).



