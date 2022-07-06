ПриватБанк встановив ринковий курс безготівкового обміну валют

Державний ПриватБанк з 6 липня встановлює ринковий курс валютообміну для безготівкових операцій.

Про це йдеться у повідомленні банку.

"У першу чергу, це стосується курсів конвертації за картками: зняття готівки та перекази в гривні в Україні з валютних карток, а також всі види операцій за кордоном у валюті з використанням гривневих карток", - йдеться у повідомленні.

У банку пояснили, що встановлюють єдині курси обміну валют для оплат картками та купівлі-продажу готівкової валюти у своїх відділеннях, виходячи з ринкової ситуації, нормативних документів регулятора, підтримки цілісності ринку та виходячи з інтересів клієнтів.

Нагадаємо:

Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким банки продають готівкову валюту – дотепер він не міг відхилятися на понад 10% від офіційно встановленого регулятором.

Державний ПриватБанк тоді заявив, що збереже курс конвертації гривні в іноземну валюту за своїми картками за межами країни, який діяв до скасування Нацбанком обмежень на верхню межу такого курсу.

ВІДЕО ДНЯ

Економічна правда