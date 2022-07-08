Річна інфляція в Україні у червні прискорилась до 21,5% – Держстат
Інфляція в Україні у червні прискорилася до 21,5% у річному вимірі порівняно з 18% місяцем раніше.
Про це свідчать дані Держстату.
Востаннє інфляцію понад 20% відомство фіксувало у березні 2016 року.
Так, у червні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 3,2%. Найбільше (на 17,2%) подорожчали яйця.
"На 10,9-4,2% зросли ціни на цукор, рис, продукти переробки зернових, свинину, овочі, м'ясо свійської птиці. Водночас на 1,1% подешевшали яловичина та фрукти.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 2,4%, у тому числі на алкогольні напої - на 3,4%, тютюнові вироби - на 1,4%", - йдеться у повідомленні.
При цьому, одяг і взуття подешевшали на 1,4%, зокрема, одяг - на 1,8%, взуття - на 0,9%.
За даними Держстату, ціни на транспорт зросли на 11,2% в основному через подорожчання палива та мастил на 21,3%, а також проїзду в автодорожньому та залізничному пасажирському транспорті на 7,4% та 4,5% відповідно.
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Нагадаємо:
У НБУ очікують, що на кінець 2022 року інфляція перевищить 20%, але це контрольований рівень. При цьому гіперінфляція - дуже нереалістичний сценарій.
Інфляція в Україні у травні прискорилася до 18% у річному вимірі з 16,4% місяцем раніше.
Зростання споживчих цін у квітні пришвидшилося до 16,4% у річному вимірі, передусім через подорожчання продовольства.
Економічна правда
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