Річна інфляція у США прискорилась до 40-річного рекорду

У травні інфляція прискорилась до 8,6% у річному вимірі порівняно з 8,3% у квітні - це максимальні темпи зростання з кінця 1981 року.

Про це пише The New York Times із посиланням на дані Міністерства праці США.

"Економісти попереджають, що боротьба з ростом інфляції може бути повільним і болісним процесом. Зриви виробництва та доставки, пов’язані з пандемією, показали ранні ознаки послаблення, але залишаються яскраво вираженими, утримуючи дефіцит таких продуктів, як автомобілі та вантажівки.

Війна в Україні піднімає ціни на продукти харчування та паливо, і її траєкторія непередбачувана. А споживчий попит залишається високим, підкріплений заощадженнями, накопиченими під час пандемії, і заробітними платами, які швидко зростають, хоча й недостатньо, щоб повністю компенсувати інфляцію", - пише видання.

Зазначається, що у річному вимірі ціни на газ зросли на 48,7%, на продукти харчування - на 11,9%.

Нагадаємо:

Федеральний резерв США підвищив ставку до діапазону 0,75%-1%, найбільше з нульових, зокрема підкреслив невизначеність наслідків російського повномасштабного вторгнення в Україну.

У березні річна інфляція у США прискорилась до 8,5% із 7,9% у лютому - ріст цін оновив рекорд із січня 1982 року, тобто більш ніж за 40 років.

У квітні інфляція у США знизилася вперше з минулого літа - до 8,3% у річному вимірі.

Економічна правда