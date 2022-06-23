Банки не помітили рекордну облікову ставку. Чому дохідність депозитів не зростає?

Найбільші українські банки майже не відреагували на ріст облікової ставки до 25%.

Минуло вже три тижні після того, як правління Національного банку вирішило підвищити розмір облікової ставки у 2,5 раза – з 10% до 25%.

ЕП поцікавилася, як найбільші банки відреагували на таке рішення регулятора та чи змінили дохідність своїх депозитів.

Якою має бути реакція банків на підвищення облікової ставки?

Облікова ставка прямо впливає на процентні ставки за операціями, які банки проводять з Національним банком. Так, після її підвищення до 25% банкам стало набагато дорожче брати у Нацбанку кредити рефінансування, ставка за якими з 2 червня становить 27% річних.

Водночас до 23% зросли й ставки за депозитними сертифікатами НБУ, які комерційні банки купують аби розмістити вільні кошти.

З ростом облікової ставки банки мали б підвищити дохідність і своїх інструментів, передусім депозитів для населення. Це пов’язано з тим, що залучати кошти від НБУ, беручи у нього рефінанс, стало набагато дорожче. А альтернативою рефінансу є саме банківські депозити.

Так само банки мали б підвищити ставки за кредитами, які вони видають населенню та бізнесу. Однак наразі кредитування в Україні майже зупинене, а ставки за банківськими кредитами зростали ще до рішення НБУ по обліковій ставці, реагуючи на зростання ризиків, пов'язаних з широкомасштабним вторгненням.

Як змінилися ставки найбільших банків?

За даними порталу minfin.com, найбільші за обсягами залучених депозитів банки майже не відреагували на рішення Нацбанку щодо підвищення облікової ставки.

Так, 9 з 10 найбільших банків за обсягами залучених від населення коштів ніяк не змінили розмір ставок за короткостроковими (3 та 6 місяців) гривневими депозитами, а за річними вкладами ставку не підняв жоден з них.

Наразі найнижчі ставки банки пропонують за 3-місячними депозитами: від 3,25% річних (Універсал банк) до 11,5% річних (Альфа-банк).

Дохідність піврічних вкладів коливається у межах від 3,75% (Універсал банк) до 12,5% (Альфа-банк).

За депозит терміном на 1 рік найбільші банки готові платити вкладникам від 0,5% річних (Укрсиббанк) до 8,5% річних (Альфа-банк).

Ставки підвищив лише Альфа-банк та й то лише за короткостроковими вкладами. Дохідність 3-місячних депозитів в Альфі зросла з 6,5% до 11,5% річних, а 6-місячних – з 7,5% до 12,5% річних.

Ставки за валютними депозитами найбільших банків взагалі не зазнали змін.

Чому зросли ставки в Альфа-банку?

Традиційно зростання процентних ставок за депозитами може свідчити про проблеми із залученням коштів банком у населення або про великі обсяги кредитів рефінансування, які установі потрібно замістити дешевшими депозитами.

У ситуації з Альфа-банком підвищення ставок за депозитами може бути реакцією на відтік вкладів населення з цієї фінустанови.

Цей відтік почався після початку широкомасштабного вторгнення Росії та пов'язаний з невизначеністю, яку відчуває банк та його клієнти через санкції проти його фактичних акціонерів – російських олігархів Михайла Фрідмана та Пьотра Авена.

Попри те, що сам український Альфа-банк не потрапив під західні санкції, Національний банк визнав репутацію його акціонерів небездоганною. Як наслідок, право голосу за 86% акцій банку було передано незалежній від акціонерів особі – Сімеону Дянкову.

Разом з цим, Альфа-банк продовжує залишатися платоспроможним та виконувати платіжні доручення своїх клієнтів.

Чому інші великі банки не підвищили своїх ставок?

Наразі банківська система має профіцит ліквідності у розмірі близько 230 млрд грн. Ці кошти банки не направляють на кредитування населення чи купівлю цінних паперів, зокрема облігацій українського уряду, а зберігають в депозитних сертифікатах НБУ та кореспондентських рахунках.

Гострої потреби підіймати ставки за депозитами населенню найбільші у банків наразі немає. Особливо зважаючи на те, що кредитування в Україні після початку війни практично зупинилося через високі ризики та невизначеність.

З іншого боку, банки могли б залучати строкові депозити у населення для інвестицій в держоблігації, однак Міністерство фінансів не бажає підіймати ставки за ОВДП, тож такий напрямок вкладання коштів залишається непривабливим для банків в умовах високої інфляції.

Облікова ставка більше не впливає на вартість депозитів?

У Національному банку впевнені, що облікова ставка все ще має вплив на ставки за депозитами, однак він проявиться дещо згодом.

"Монетарний трансмісійний механізм ніколи не був миттєвим. Банкам завжди потрібен був певний час для того, щоб пристосувати умови своїх інструментів до змін відсоткової ставки", – повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук під час брифінгу 21 червня у відповідь на запитання журналіста ЕП.

Разом з цим дрібні банки доволі оперативно відреагували на рішення Національного банку, а деякі навіть запровадили депозити, ставки за якими прив’язані до облікової ставки НБУ.

За даними платформи minfin.com, середня ставка за 3-місячними депозитами у гривні після рішення НБУ зросла з 6,67% до 8,73%, 6-місячними – з 7,32% до 9,07%, а 1-річних – з 7,79% до 9,16%.

Зростання дохідності короткострокових депозитів дещо більше ніж за тими ж річними, адже банки очікують, що облікова ставка у 25% протримається недовго і надалі НБУ буде поступово її зменшувати. Саме тому і не поспішають підвищувати вартість залучення вкладів від населення на довгі періоди, бо очікують, що через рік і згодом ринкові умови зміняться.

"Протягом кількох місяців ставки за депозитами банків мають досить відчутно відреагувати на підвищення облікової ставки НБУ, і поки що все більш-менш йде за цим сценарієм", – прогнозує Ніколайчук.