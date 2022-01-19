Інфляція у Британії досягла максимуму за 30 років

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Індекс споживчих цін у Великій Британії у грудні 2021 року виріс до 5,4% у річному вимірі проти 5,1% у листопаді - це максимум за 30 років.

Про це повідомляє Національна статистична служба країни (ONS).

Як пише ONS, востаннє річна інфляція була вищою у березні 1992 року,

При цьому, зростання цін у Великій Британії прискорюється третій місяць поспіль.

Як заявили у статистичній службі, рівень інфляції зараз пов'язаний із ефектами локдаунів.

Так, найбільший внесок у зростання цін зробило подорожчання транспорту, продуктів харчування та безалкогольних напоїв, меблів та товарів для дому, а також житлово-побутових послуг, додають в ONS.

Bloomberg нагадує, що для боротьби з інфляцією Банк Англії у грудні 2021 року підвищив ключову ставку вперше з червня 2018 року - ставка зросла із 0,1% до 0,25%.

При цьому, Банк Англії став першим серед центробанків країн G7, хто пішов на такий крок.

Bloomberg пише, що підйом інфляції у Британії до рекордного рівня став несподіваним - експерти прогнозували інфляцію на рівні 5,2%.

Агентство додає, що ріст інфляції - загальносвітова тенденція. Зокрема, у США інфляція на кінець 2021 року становила 7% - найвищий показник із 1982 року.

У єврозоні індекс цін у грудні прискорив зростання до 5% - максимальний рівень з моменту запровадження євро.

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Економічна правда