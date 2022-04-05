Абрамович выбыл из списка самых богатых владельцев спортивных клубов от Forbes

Российский олигарх Роман Абрамович впервые за последние шесть лет не попал в список Forbes богатейших владельцев спортивных команд.

Об этом говорится в статье Forbes.

"Начало 2022 года стало бурным для Романа Абрамовича, будущего бывшего владельца английского футбольного клуба "Челси".

После вторжения РФ в Украину российские олигархи стали попадать в санкционные списки, и Абрамович не стал исключением. Недавно он объявил, что продаст ФК "Челси", который он купил за 190 млн долл. в 2003 году и который, по последней оценке, стоил 3 млрд долларов, а вырученные средства пожертвует на благотворительность", - пишет издание.

Впервые за шесть лет он не один из богатейших владельцев спортивных команд в мире.

После вторжения РФ в Украину состояние Абрамовича, которое в январе оценивалось Forbes почти в 15 млрд долл., сократилось до 6,9 млрд долл.

Миллиардер опустился с 12-го на 17-е место в рейтинге Forbes самых богатых бизнесменов России и занял 351-е место в глобальном списке.

На первое место в рейтинге богатейших владельцев спортивных команд в 2022 году поднялся бывший топ-менеджер Microsoft Стив Балмер ($91,4 млрд, владелец "Лос-Анджелес Клипперс"). На второе место опустился лидер предыдущего рейтинга индийский миллиардер Мукеш Амбани ($90,7 млрд, владелец "Мумбай Индианс").

Напомним:

В борьбе за покупку английского футбольного клуба "Челси" у Романа Абрамовича определились фавориты – стоимость может составить около 3 млрд фунтов.

Британия ввела новые санкции против семи российских олигархов и дополнила список, в частности, Романом Абрамовичем и Олегом Дерипаской.

Введенные санкции против владельца ФК "Челси" Романа Абрамовича и лицензия, которая была оформлена на "Челси", останавливают любую перспективу продажи клуба. Но британское правительство готово рассмотреть этот вопрос в будущем при ряде условий.

Титульный спонсор английского футбольного клуба "Челси" – телеком и интернет-провайдер Three – приостановил сотрудничество с клубом после британских санкций против владельца клуба Романа Абрамовича, логотип уберут из футболок.

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Правительство Великобритании внесло изменения в операционную лицензию ФК "Челси" - материнская компания может вложить в клуб до 30 млн фунтов до его продаж, чтобы поддержать его работу на фоне проблем с наличными и ликвидностью.

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Сообщвлось, что Абрамович выставил футбольный клуб "Челси" на продажу и хотел бы получить около 4 млрд фунтов стерлингов.

Экономическая правда