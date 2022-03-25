В борьбе за покупку "Челси" у Абрамовича определились фавориты – FT

В борьбе за покупку английского футбольного клуба "Челси" у Романа Абрамовича определились фавориты – стоимость может составить около 3 млрд фунтов.

Об этом пишет Financial Times.

Так, самые интересные предложения сделали две группы – одну из них возглавляет американский финансист и совладелец "Лос-Анджелес Доджерс" Тодд Боэли, вторую – инвесторы из США Джош Харрис и Дэвид Блитцер, совладельцы баскетбольной команды "Филадельфия Севенти Сиксерс", рассказали газете источники.

Некоторые другие претенденты, среди которых была саудовская группа компаний Saudi Media Group, 24 марта получили уведомление о том, что их заявки отклонены, говорят собеседники издания.

По словам источника, заявки потенциальных покупателей оцениваются на основе сложного набора критериев.

Учитывается, в частности, как будут распределены деньги от продаж: какая доля будет направлена ​​на благотворительность, а какая вложена в "Челси" и стадион клуба.

Опыт претендентов в управлении активами также принимается во внимание. Процессом продаж занимается американский банк Raine Group.

Напомним:

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Экономическая правда