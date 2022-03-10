Британия расширила санкции против олигархов: попали Абрамович и Дерипаска

Британия ввела новые санкции против семи российских олигархов и дополнила список, в частности, Романом Абрамовичем и Олегом Дерипаской.

Об этом сообщается на сайте правительства Британии.

Состояние этих олигархов суммарно составляет 15 млрд долларов. Под новыми санкциями все они подпадают под замораживание всех активов в Соединенном Королевстве и запрет на пересечение границы. Гражданам Британии запрещено вступать в любую финансовую деятельность с ними.

Также миллиардеры попадают под транспортные санкции, что означает запрет на пересечение любым российским воздушным судном британской границы, а в случае нарушения власти могут конфисковать самолет.

Под санкциями оказались семь олигархов:

Роман Абрамович , акционер стальных гигантов Евраз и Норильский никель, владелец ФК "Челси". Состояние достигает 9 млрд долларов. Один из немногих олигархов, который при Путине удерживает свое присутствие еще с 90-х. Британия является первым, кто ввел против него санкции;

Олег Дерипаска , акционер En+ Group, состояние в 2 млрд долларов. Он владеет многомиллиардным портфорлио недвижимости в Британии и находится под санкциями США с 2018 года;

Игорь Сечин, исполнительный директор Роснефти и близкий друг Путина, находится под санкциями США и ЕС;

Андрей Костин , председатель совета директоров ВТБ банка, близкий друг Путина и стабильно поддерживающий инициативы Кремля через ВТБ банк, его статные оценивают в 379 млн фунтов;

Алексей Миллер , исполнительный директор Газпрома, работающий в режиме Путина еще с 90-х, также под санкциями США;

Николай Токарев , президент российской госкомпании Транснефть, работавший в 80-х с Путиным в КГБ, под санкциями США и ЕС;

Дмитрий Лебедев, председатель совета директоров Банка Россия, который называют "личным банком Кремля", еще с 2016 находится под санкциями США.

Сегодняшние санкции еще раз показывают, что олигархам и клептократам не место в нашей экономике или обществе. Имея тесные связи с Путиным, они имеют отношение к его агрессии. Кровь украинского народа на их руках", – комментирует министерка иностранных дел Лиз Трасс.