Hyundai приостановил спонсорское соглашение с "Челси" из-за санкций против Абрамовича

Корейский автопроизводитель Hyundai приостановил спонсорское соглашение с английским ФК "Челси" из-за санкций против владельца клуба Романа Абрамовича.

Об этом пишет The Athletic со ссылкой на заявление компании.

Hyundai является "официальным глобальным автомобильным партнером Челси" с 2018 года.

"Hyundai стал одним из главных партнеров в футболе на протяжении многих лет, и компания поддерживает этот спорт, чтобы он был силой добра. Мы гордимся, что благодаря нашему сотрудничеству с ФК "Челси" поддерживаем игроков, фанатов и массовый футбол.

Однако в нынешних обстоятельствах мы приняли решение приостановить нашу маркетинговую и коммуникационную деятельность с клубом до дальнейшего сообщения", - заявили в Hyundai.

Ранее сообщалось, что соглашение с Hyundai приносит лондонскому клубу 10 млн фунтов в год. Логотип Hyundai расположен на рукаве формы "Челси".

Издание напоминает, что ранее телеком-компания Three приостановила соглашение с клубом.

В то же время, по данным издания, Nike не будет разрывать сотрудничество с "Челси".

Компания Trivago, еще один спонсор клуба, поддержал "Челси", но присоединился к призыву сменить владельца "как можно скорее".

"Как глобальный туристический бренд, мы верим в объединение людей. Это ценности, которые разделяет футбольный клуб Челси, клуб, которому уже 117 лет, с традициями, чрезвычайно важными для его болельщиков и сообществ, как на местном, так и на глобальном уровне, и поэтому мы решили сотрудничать с клубом в прошлом году.

Неопределенность в текущей ситуации с владением ФК "Челси" была сложной. Для нас важно продолжать поддерживать клуб, болельщиков и сообщество вместе с важной работой, которую проводит Фонд "Челси", чтобы помочь нуждающимся", - заявили в Trivago.

"Мы с нетерпением ждем скорейшего перехода права собственности и хотим поддержать клуб в этом процессе", - добавили в Trivago.

Напомним:

Британия ввела новые санкции против семи российских олигархов и дополнила список, в частности, Романом Абрамовичем и Олегом Дерипаской.

Введенные санкции против владельца ФК "Челси" Романа Абрамовича и лицензия, которая была оформлена на "Челси", останавливают любую перспективу продажи клуба. Но британское правительство готово рассмотреть этот вопрос в будущем при ряде условий.

Титульный спонсор английского футбольного клуба "Челси" – телеком и интернет-провайдер Three – приостановил сотрудничество с клубом после британских санкций против владельца клуба Романа Абрамовича, логотип уберут из футболок.

Банк Barclays временно заблокировал банковский счет ФК "Челси" в связи с санкциями против владельца клуба Романа Абрамовича.

Английская премьер-лига отстранила владельца ФК "Челси" Романа Абрамовича, против которого ввели санкции, от управления клубом.

После введения санкций против владельца ФК "Челси" Романа Абрамовича футболисты изучают возможность расторжения контрактов. В самом худшем случае "Челси" не сможет доиграть сезон.

Ранее Абрамович официально объявил, что принял решение продать английский футбольный клуб Челси.

Сообщвлось, что Абрамович выставил футбольный клуб "Челси" на продажу и хотел бы получить около 4 млрд фунтов стерлингов.

Экономическая правда