Абрамович хочет продать "Челси" за 4 миллиарда фунтов, ему вряд ли предложат больше 2 миллиардов – СМИ

Российский олигарх Роман Абрамович выставил футбольный клуб "Челси" на продажу и хотел бы получить около 4 млрд фунтов стерлингов.

Об этом пишет The Telegraph.

При этом посредником в сделке, ведущем переговоры с потенциальными инвесторами, является американский банк Raine.

Сообщается, что Абрамович предложил заинтересованным сторонам поучаствовать в торгах за клуб на этой неделе.

Издание пишет, что владелец "Челси" вряд ли получит предложения выше 2 млрд фунтов.

Перед этим швейцарское издание Blick написало, что швейцарский миллиардер Хансйорг Висс хочет купить "Челси".

В интервью изданию Висс сказал, что Абрамович хочет продать клуб ему и еще трем людям.

"На сегодняшний день мы не знаем точную сумму продажи. Я могу представить, что приду в "Челси" вместе с партнерами. Но сначала мне нужно изучить все условия в целом. Могу только сказать, что я точно не пойду на это один. Если я и куплю "Челси", то в консорциуме с шестью-семью инвесторами, – сказал Висс.

"Абрамович – один из ближайших советников и друзей Путина. Он сейчас в панике, как и остальные олигархи. Сейчас он пытается продать все свои виллы в Англии, а также как можно быстрее избавиться от "Челси". Я и еще три человека во вторник получили предложения о покупке "Челси".

"Мне нужно подождать 4-5 дней. Сейчас Абрамович просит слишком много. "Челси" должен ему два миллиарда фунтов, однако денег у клуба нет. Это значит, что купивший "Челси" должен выплатить компенсацию Абрамовичу", - добавил бизнесмен.

По данным Blick, партнерами Висса в потенциальном соглашении выступает американский консорциум, в который входят три предпринимателя.

Но, по данным издания, сейчас они считают слишком высокой сумму, которую, вероятно, попросит Абрамович – около двух миллиардов фунтов.

Ранее Абрамович передал клуб в управление членам благотворительного фонда "Челси", но клуб все еще принадлежит ему.

Британская пресса пишет, что Абрамович сделал это, опасаясь санкций.

Благотворительный фонд "Челси" создан в 2010 году, через него клуб реализует благотворительные и социальные проекты. По данным Forbes, клуб за все время потратил более 120 миллионов долларов на работу фонда. Среди специальных мер был, например, проект памяти жертв Холокоста.

"Челси" объявил, что за все футбольные решения отвечают спортивный директор Марина Грановская и технический директор Петр Чех.

Соответствует ли управление "Челси" фондом английскому законодательству, должна решить правительственная Комиссия по благотворительности.

По данным The Guardian, Комиссия уже связалась с благотворительным фондом "Челси", чтобы получить больше информации о плане Абрамовича.

"Пока фонд только подал отчет – это было первое требование Комиссии. Пока не можем дать больше комментариев", – сказал представитель Комиссии изданию.

При этом партнер лондонской юридической фирмы Mishcon de Reya Дэнни Дэвис считает, что Абрамович лишь пытается максимально дистанцироваться от клуба, чтобы "Челси" не пострадал из-за санкций.

"Управление ничего не означает Это просто название, а не юридический термин", – говорит он.

А британский депутат Крис Брайант беспокоится, что "это классический российский прием, чтобы спастись от санкций".

Напомним:

Сообщалось, что Роман Абрамович, считающийся одним из спонсоров путинского режима, выставил на чрезвычайно срочную продажу не только свой клуб Челси, но также элитную недвижимость, владельцем которой он является в Лондоне.