Английская премьер-лига отстранила Абрамовича от управления "Челси"
Английская премьер-лига отстранила владельца ФК "Челси" Романа Абрамовича, против которого ввели санкции, от управления клубом.
Об этом идет речь в заявлении лиги.
"После введения санкций правительством Великобритании Совет Премьер-лиги дисквалифицировал Романа Абрамовича с должности директора футбольного клуба "Челси".
Решение совета не влияет на способность клуба тренироваться и проводить матчи, как это предусмотрено условиями лицензии, выданной правительством, срок действия которой истекает 31 мая 2022 года", - говорится в заявлении АПЛ.
Напомним:
Британия ввела новые санкции против семи российских олигархов и дополнила список, в частности, Романом Абрамовичем и Олегом Дерипаской.
Введенные санкции против владельца ФК "Челси" Романа Абрамовича и лицензия, которая была оформлена на "Челси", останавливают любую перспективу продажи клуба. Но британское правительство готово рассмотреть этот вопрос в будущем при ряде условий.
Титульный спонсор английского футбольного клуба "Челси" – телеком и интернет-провайдер Three – приостановил сотрудничество с клубом после британских санкций против владельца клуба Романа Абрамовича, логотип уберут из футболок.
Банк Barclays временно заблокировал банковский счет ФК "Челси" в связи с санкциями против владельца клуба Романа Абрамовича.
Ранее Абрамович официально объявил, что принял решение продать английский футбольный клуб Челси.
Сообщвлось, что Абрамович выставил футбольный клуб "Челси" на продажу и хотел бы получить около 4 млрд фунтов стерлингов.
Экономическая правда
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