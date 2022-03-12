Санкции против Абрамовича: банк Barclays временно заблокировал счет "Челси"

Банк Barclays временно заблокировал банковский счет ФК "Челси" в связи с санкциями против владельца клуба Романа Абрамовича.

Об этом пишет Sky Sports.

Также временно заблокированы клубные кредитные карты.

Причиной блокировки называется проверка выданной "Челси" лицензии для продления футбольной деятельности.

Британское правительство в четверг дало "Челси" лицензию на продление футбольной деятельности после наложения санкций на Абрамовича.

По данным издания, по меньшей мере 10 инвесторов все еще заинтересованы в покупке клуба и контактируют с инвестиционным банком The Raine Group, который занимается продажей.

"Правительство стремится сделать так, чтобы у "Челси" был долгосрочный владелец, который будет заботиться о лучших интересах клуба. Правительство также рассматривает возможность внесения изменений в некоторые ограничения, которые он наложил на Челси, чтобы клуб мог продолжать свою деятельность.

На данный момент "Челси" не имеет права продавать билеты на домашние матчи или какие-либо клубные товары.

Им также разрешено тратить всего 500 000 фунтов стерлингов на проведение домашних игр и до 20 000 фунтов стерлингов на поездки на выездные игры. "Челси" попросило правительство еще раз пересмотреть ограничения", – пишет издание.

Напомним:

Британия ввела новые санкции против семи российских олигархов и дополнила список, в частности, Романом Абрамовичем и Олегом Дерипаской.

Введенные санкции против владельца ФК "Челси" Романа Абрамовича и лицензия, которая была оформлена на "Челси", останавливают любую перспективу продажи клуба. Но британское правительство готово рассмотреть этот вопрос в будущем при ряде условий.

Титульный спонсор английского футбольного клуба "Челси" – телеком и интернет-провайдер Three – приостановил сотрудничество с клубом после британских санкций против владельца клуба Романа Абрамовича, логотип уберут из футболок.

Ранее Абрамович официально объявил, что принял решение продать английский футбольный клуб Челси.

Сообщвлось, что Абрамович выставил футбольный клуб "Челси" на продажу и хотел бы получить около 4 млрд фунтов стерлингов.

Экономическая правда