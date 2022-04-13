Британское правительство удовлетворено четырьмя претендентами на "Челси" Абрамовича – СМИ

Британское правительство удовлетворено четырьмя претендентами на покупку футбольного клуба "Челси" у олигарха Романа Абрамовича - все четыре претендента пройдут государственную проверку, чтобы получить разрешение на покупку клуба.

Об этом пишет The Times.

"Правительство выдаст специальную лицензию на продажу, чтобы гарантировать, что вырученные средства не достанутся Роману Абрамовичу, а также, что ни один из четырех консорциумов не имеет связей с другими лицами, подпадающими под санкции", - пишет издание.

Абрамович и правление "Челси" примут решение о покупателе – они не обязательно выберут самую высокую ставку, поскольку они отдадут приоритет владельцу, который обеспечит наилучшие перспективы клубу, добавляет газета.

Кроме того, возможный покупатель должен быть утвержден владельцами и директорами клубов Премьер-лиги.

Издание напоминает, что есть четыре предложения: от семьи Риккетс, владеющей "Чикаго Кабс", от совладельца "Лос-Анджелес Доджерс" Тодда Боэли, от совладельца "Аталанты" и акционера "Бостон Селтикс" Стивена Пальюки и от управляющих "Филадельфия" Севенти Сиксерс" Дэвида Блитцера и Джоша Харриса.

При этом окончательные предложения должны быть поданы не позднее четверга.

Напомним:

Британия ввела новые санкции против семи российских олигархов и дополнила список, в частности, Романом Абрамовичем и Олегом Дерипаской.

Введенные санкции против владельца ФК "Челси" Романа Абрамовича и лицензия, которая была оформлена на "Челси", останавливают любую перспективу продажи клуба. Но британское правительство готово рассмотреть этот вопрос в будущем при ряде условий.

Титульный спонсор английского футбольного клуба "Челси" – телеком и интернет-провайдер Three – приостановил сотрудничество с клубом после британских санкций против владельца клуба Романа Абрамовича, логотип уберут из футболок.

Банк Barclays временно заблокировал банковский счет ФК "Челси" в связи с санкциями против владельца клуба Романа Абрамовича.

Английская премьер-лига отстранила владельца ФК "Челси" Романа Абрамовича, против которого ввели санкции, от управления клубом.

После введения санкций против владельца ФК "Челси" Романа Абрамовича футболисты изучают возможность расторжения контрактов. В самом худшем случае "Челси" не сможет доиграть сезон.

Корейский автопроизводитель Hyundai приостановил спонсорское соглашение с английским ФК "Челси" из-за санкций против владельца клуба Романа Абрамовича.

Владельцы бейсбольного клуба "Чикаго Кабс" – семья Риккетс – и миллиардер Кен Гриффин готовят совместное предложение о покупке ФК "Челси". Всего продажа клуба вызвала интерес со стороны более 20 потенциальных претендентов.

Владелец ФК "Челси" российский олигарх Роман Абрамович готов отказаться от продажи клуба британским или американским покупателям, поскольку эти страны ввели санкции против российских олигархов.

Правительство Великобритании внесло изменения в операционную лицензию ФК "Челси" - материнская компания может вложить в клуб до 30 млн фунтов до его продаж, чтобы поддержать его работу на фоне проблем с наличными и ликвидностью.

В борьбе за покупку английского футбольного клуба "Челси" у Романа Абрамовича определились фавориты – стоимость может составить около 3 млрд фунтов.

Ранее Абрамович официально объявил, что принял решение продать английский футбольный клуб Челси.

Сообщвлось, что Абрамович выставил футбольный клуб "Челси" на продажу и хотел бы получить около 4 млрд фунтов стерлингов.

Экономическая правда