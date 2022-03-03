З росіян братимуть комісію від 30% при купівлі валюти

Банк Росії наказав брокерам з 3 березня стягувати комісію не менше 30% при виконанні доручень фізосіб щодо купівлі валюти (долари, євро, фунти).

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Припис, отриманий у середу профучасниками, діє до скасування.

"30%-ва комісія, яку брокери повинні брати з фізичних осіб при купівлі валюти на біржі, просто вирівнює конкурентні умови між банками і брокерами, тому що банки мають можливість використовувати спред між курсом купівлі та продажу валюти", – пояснили в ЦБ.