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З росіян братимуть комісію від 30% при купівлі валюти

Четвер, 3 березня 2022, 09:20

Банк Росії наказав брокерам з 3 березня стягувати комісію не менше 30% при виконанні доручень фізосіб щодо купівлі валюти (долари, євро, фунти).

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Припис, отриманий у середу профучасниками, діє до скасування.

"30%-ва комісія, яку брокери повинні брати з фізичних осіб при купівлі валюти на біржі, просто вирівнює конкурентні умови між банками і брокерами, тому що банки мають можливість використовувати спред між курсом купівлі та продажу валюти", – пояснили в ЦБ.

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РФ валюта

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