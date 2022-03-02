H&M зупинив всі продажі в росії через її вторгнення в Україну
Середа, 2 березня 2022, 23:29
Шведський рітейлер H&M Group заявив, що тимчасово зупиняє всі продажі в рф через її напад на Україну.
Про це йдеться в офіційній заяві групи.
"H&M Group глибоко стурбована трагічними подіями в Україні та підтримує всіх людей, які страждають. H&M Group вирішила тимчасово призупинити всі продажі в Росії", – заявили в H&M. Магазини в Україні теж тимчасово закриті через безпеку покупців та колег.
Крім того, заявила компанія, H&M Group жертвує одяг та інші необхідні речі, та здійснила фінансову пожертву для фонду підтримки дітей Save the Children та Управління ООН у справах біженців.
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