H&M зупинив всі продажі в росії через її вторгнення в Україну

Шведський рітейлер H&M Group заявив, що тимчасово зупиняє всі продажі в рф через її напад на Україну.

Про це йдеться в офіційній заяві групи.

"H&M Group глибоко стурбована трагічними подіями в Україні та підтримує всіх людей, які страждають. H&M Group вирішила тимчасово призупинити всі продажі в Росії", – заявили в H&M. Магазини в Україні теж тимчасово закриті через безпеку покупців та колег.

Крім того, заявила компанія, H&M Group жертвує одяг та інші необхідні речі, та здійснила фінансову пожертву для фонду підтримки дітей Save the Children та Управління ООН у справах біженців.