Японія заморозить активи ще чотирьох російських банків

Уряд Японії заморозить активи ще 4 російських банків після останніх фінансових санкцій ЄС проти РФ, запроваджених у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Про це пише Kyodo.

"Цей крок був здійснений через день після того, як ЄС заявив, що його члени погодилися виключити сім російських банків із ключової міжнародної платіжної мережі SWIFT. Токіо раніше вирішило заморозити активи трьох інших банків", - йдеться у повідомленні.

В уряді заявили, що Японія підтримує рішення ЄС і "запровадить санкції разом з іншими членами Групи Семи". Обмеження Японії будуть введені в дію з 2 квітня, кажуть у Мінфіні.

"Чотири банки – це другий за величиною російський банк ВТБ, Банк Відкриття, Совкомбанк і Новікомбанк. За даними міністерства, банки мають тісні відносини з урядом Росії", - пише видання.

Крім банків, уряд заморозив активи ще 18 російських чиновників, семи вищих посадовців Білорусі, включаючи президента Олександра Лукашенка та міністра оборони Віктора Хреніна, а також двох організацій.

Уряд також заявив, що введе більш жорсткі заходи експортного контролю для Білорусі.

Нагадаємо:

Євросоюз відключає сім російських банків від системи SWIFT, та забороняє громадянам та компаніям передавати Росії банкноти євро.

Євросоюз забороняє використання міжнародної системи SWIFT для банку Откритіє, "Новікомбанку", "Промсвязьбанку", "Банку Росія", "Совкомбанк", "ВНЕШЕКОНОМБАНКу" (ВЕБ) і ВТБ БАНКу".

Крім того, європейським юридичним та фізичним особам заборонено брати участь у будь-яких майбутніх проєктах Фонду прямих інвестицій, санкції на який раніше вже наклали Британія та США.

Також Євросоюз забороняє продавати, постачати, передавати або експортувати банкноти в євро до Росії або будь-якій фізичній або юридичній особі, юридичній особі або органу в Росії, включаючи уряд і Центральний банк Росії, або для використання в Росії.

Зауважимо, що посли ЄС зрештою вирішили не включати до SWIFT такі російські банки як Сбєрбанк, найбільш кредитора країни, та Газпромбанк.

Детально про те, що це означатиме для агресора: Відключення РФ від SWIFT: скільки заплатять росіяни за вторгнення в Україну

Економічна правда